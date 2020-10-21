高雄市晚晴婦女協會又爆醜聞　黃捷批惡意辭退社工

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高雄市社會工作人員職業工會也在臉書發文，直指該會的理事長是一名民進黨籍的里長，更標籤總統蔡英文和高雄市長陳其邁，請他們直視社工的苦難；工會秘書長郭志南更談到親眼目睹崩潰社工打開安全窗企圖跳樓的時刻，弱勢婦女的社福團體，竟然是靠著剝削女性社工的勞動力在運作，又隨時可以被糟蹋和丟棄，相信該協會在每一位社工人心裡都留下了一道難以抹滅的陰影。
黃捷怒斥，團隊陪同社工返回協會商討資遣事宜過程中，甚至還被酸語刁難工作紀錄未呈報不得請領訪案交通費等惡意辭退行徑，實在是吃人夠夠，對此，她要求高雄市社會局應公開違法機構名單，並呼籲中央立委共同連線，要求衛福部針對違法機構制定退場機制，希望地方及中央政府共同聲援社工，別讓助人的社工無人救，孤苦面對目無法紀的社福雇主。
高雄市晚晴婦女協會理事長沈玉玲則透過民進黨高雄市議員黃文益發出聲明指出，兩年多前因相信前理事長（現任協會總督導），且平常也喜歡付出參與公益活動，所以用志工心態接受了理事長職務，回捐事件也是爆發後才得知，當下就在理監事的line群組提出不支持回捐，及希望協會妥善處理的態度，卻發現許多會務及過往10年來社工回捐事宜她無力干涉處理，於是在9月5日晚上寫好辭呈，9月29日也召開臨時會告知各理監事，只是在流程上尚未完成。
沈玉玲說，她無法認同社工被逼迫離職，協會內部還用她的名義及私章去寄存證信函，卻未告知她本人，這些行政程序及近來一些對她個人不實的言論及名譽受損，不排除提出告訴，她也對上任以來疏於關心內部問題加上社工的傷害等向受害者及大眾致歉，會暫時協助協會處理好回捐及社工離職的事件，直到圓滿落幕，才會離開協會。