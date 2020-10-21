陳艾琳當媽後罕曬內衣照　網驚呼：超辣

藝人陳艾琳由節目《大學生了沒》發跡，去年和Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒顏蘵，升格為俏麗媽咪，近年她決定淡出螢光幕，當起老闆娘開設花藝店，也經營得有聲有色，愛情、事業兩得意。曾因「琳琳腿」爆紅的陳艾琳，日前難得在當媽後曝光好身材，一系列的內衣穿搭引來許多好評。

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「無論什麼身分，都一起當個美麗和自在兼具的女性」，陳艾琳身穿暗黑色蕾絲內衣，低V的剪裁讓她看起來更性感、深邃，完美的胸型和穠纖合度的身材一覽無遺，尤其是她那修長的逆天美腿，讓粉絲們羨慕不已：「跪求分享如何產後恢復身材。」、「這是媽媽的身材嗎？太美了吧！」、「真的好正、好辣！」此外，熱愛花草的陳艾琳也透露，無法抗拒內衣上的玫瑰刺繡，認為一支支的黑色玫瑰在胸前，藤攀上肩帶的設計非常適合自己。

事實上，陳艾琳熱愛在IG上分享育兒點滴，她坦言自己一直很不提倡也很不樂見，媽媽為了孩子做出太多犧牲，「可能因為覺得自己犧牲了，總得有回報，而對於孩子有更多強加的期望」，陳艾琳認為這樣的家庭氣氛，就會少了很多自在和快樂，「我絕不耽誤蘵的需求，不會時時刻刻繞著她打轉，因為我相信我的自在、漂亮和快樂，可以讓她也成為一個自在快樂的人」。（編輯：侯家瑜）

▲陳艾琳曾因「琳琳腿」爆紅。（圖／陳艾琳IG）

▲陳艾琳身穿暗黑色蕾絲內衣。（圖／陳艾琳IG）