經營權變天！大同聲明仍咬中資疑雲　林郭文艷軟中帶硬

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另外，股東合意擬共同取得經營權而應適用企併法的情況，在主管機關視而不見或互相推諉的情況下，都未被公正處理。而這些都是大同一直期待主管機關能夠在相關爭議釐清後，而不是在更多爭議未明下逕行改選，如此一來可能導致對公司或其他股東權益的損害，認為這樣的改選結果是籠罩在中資疑雲下，何來正當性？
大同指出，公司是投審會明定的機敏行業，不准中資投資，股臨會在中資未完全澄清前，進行全面改選，本董事會已一再提醒有資安國安的疑慮，未來應由相關政府單位及新選任之董事會完全負起責任，以保障國家資訊安全，政府相關單位並應盡速修訂相關之法令規章，解決資本市場規範不足以有效規範中資投資台灣所衍生的各項關議題。
同時，大同也認為市場派推舉的董事長人選林文淵，在不了解公司的情況下，持續抨擊公司，如果真的要協助公司有好的發展，應該先了解公司後，再提出好的策略或計畫，純粹抨擊公司或喊口號並不能改善公司，反而可能一直損害公司的商譽與形象，實非全體股東及員工所樂見。
大同公司質疑林文淵經營之東森媒體與台苯皆於其接任後分別本業虧損 0.6 億及2.96 億，其中，東森媒體營業淨利由 2019 年的-0.23 億元降為 2020 Q2 的0.61 億元，而台苯則是從 10.7 億元驟降至-2.96 億元，該等經營表現，如何經營大同？
大同強調，公司是基礎產業，並非土地開發公司，地賣完就沒有了，大同萬名員工工作權及其背後家庭生計如何保障？另外，大同迄今仍是華映最大股東，面對勞資糾紛，大同董事長是桃園勞動局所認定之實質負責人，林文淵如接任董事長，應主動面對勞資糾紛及落實當初所提對員工的所有承諾，承擔實質控制人應有之法律責任。
大同表示，公司營運持續在改善中，不論轉投資公司的處理，本業著重在資通訊、機電、太陽能與電力能源系統的發展，資產的開發等，都已在持續進行中。甚至 WSJ剛發布的全球 ESG 調查報告，也顯示大同在其全球調查的 5500 家上市公司中排名第 75，甚至在商業模式與創新上是排名第一的殊榮，顯示公司持續以節能、減碳、永續經營的產品與理念符合全球趨勢也深獲肯定，這不是一蹴可幾，而是長期投入與確實執行才可獲得的成績。
而大同董事長林郭文艷也發出聲明表示，公司是所有股東及員工的大同，她個人在大同服務 40 年，認為目前公司最急迫且重要的課題是讓公司的營運持續，讓員工安定。強調，不論未來發展如何，自己都會一如往昔與大同的經營團隊盡全力守護台灣的國安、資安以及大同的百年基業。林郭文艷言語中雖不見過去的強勢，但也點出最在意的中資疑慮。