中市青創6666計畫　議員：應重新檢討

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但深入了解，市府所提供的空攤位置幾乎都非在人潮聚集的市區，反觀過去前市府在做青創輔導時，則是提供審計新村、光復新村、摘星山莊，有市區、有原縣區，也結合附近的觀光景點的作為誘因，現在的盧市府則是把沒人要的空攤位、已經做不起來的市場丟給年輕人，難怪執行狀況會這麼差。
林祈烽說，公有零售市場6666青年招商是一個立意良善、鼓勵青年創業的好計畫，但執行成效似乎大有問題，截至今年8月底前，才只有14家申請核准，但經發局釋出的公有市場卻有14處、共167個攤商鋪位，申請率連1成都不到，是市府宣傳不夠？還是年輕人不想到市場擺攤？
林祈烽強調，一個有人潮、有商機、可以賺到錢的市場，才會有足夠的誘因吸引年輕人加入擺攤的行業；市場區位好不好，才是年輕人考量的重點，他要求市府應釋出熱門的零售市場攤位來給年輕人，而不是讓年輕人去填補生意不好的攤商空位，這是本末倒置，無法讓生力軍走入市場設攤，也達不到老中青三代攤商有交流互動的機會。
經發局長張峯源表示，「公有零售市場6666青年招商計畫」共有17處市場、157攤(鋪)位供青商申請使用，推出前6個月免使用費、後6個月使用費5折，降低青年使用門檻，目前仍有攤(鋪)位可申請，歡迎有志青年多加利用，為傳統市場注入新生氣；除了硬體設備，市府今年也推動一系列傳統市集相關經營課程、補助方案及競賽，盼協助青年攤商的經營管理知能，提升軟實力。