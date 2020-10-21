香港國泰大裁員 傳深圳大灣區航空或吸收人員、航線
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-21 16:38:03
香港國泰航空集團今（ 21 ）日宣佈企業重組計劃，將會裁減整體 8500 個職位，佔整個集團約 24%，集團旗下的港龍航空今（ 21 ）日起停止營運，航線改由另一家旗下廉價航空公司「快運航空」接手。據港媒報導，有香港議員稱，「深圳東海航空」董事長黃楚標旗下的「大灣區航空」正在招聘人手，可能吸收部分國泰人員。
綜合香港媒體報導，深圳東海航空 2015 年在香港註冊「東海航空有限公司」，去年 1 月改名為「東海航空（香港）有限公司」，去年底再改為「香港紫荊航空有限公司」，9 月再改為「大灣區航空有限公司」。該公司日前於香港報章刊登招聘廣告，主要涉及經理級員工，認為此舉有助加快取得航空營運人許可證（ AOC ）的時間。大灣區航空的航空營運人許可證正在等待批准，東海航空董事長黃楚標在中國擁有 23 架波音「737-800」飛機，至今年底可能增加至 40 架，且公司已開通深圳至澳洲和東南亞國家等 4 條國際航線，未來有意發展短途航線。但黃楚標強調計畫未正式落實，最快 2021 年暑假才能首航。
香港國泰航空行政總裁鄧健榮表示，集團每個月淨現金流出 15 至 20 億港元，因此必須做出調整，政策調整可節省 5 億港元，國泰港龍停止營運後，可提升集團競爭力，成本效益更佳，國泰航空、快運航空會申請港龍先前服務的航線。
香港議員葛珮帆稱，雖然國泰停止港龍營運後，航線將由快運航空接手，但預測其他航空公司，特別是新品牌的企業，有機會獲取港龍原有的航線、吸收被裁員工。她認為，港龍作為知名品牌，停運後有助大灣區航空等新品牌搶佔市場份額，對其發展有一定幫助。香港代表機師的香港航空機組人員協會表示，對國泰的決定感到失望，目前未知有多首國泰機師受到裁員影響，協會將於今（ 21 ）日與管理層面會面，爭取公平待遇。