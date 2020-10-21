悠遊卡綁三倍券推廣不彰？規劃61萬人預算現僅21萬人綁定

行政院推出振興經濟三倍券期間，台北市政府為了推廣悠遊卡綁定三倍券電子支付，若悠遊卡愛心卡及老人卡綁定三倍券，將另外回饋1000元，以「花3000元回饋3000元」為口號，藉此想提升悠遊卡綁三倍券的數量。不過民進黨台北市議員吳沛憶則質疑，市府編列了61億預算，欲吸引61萬人綁定，不過至今僅有21萬人綁定、16萬人領取1000元回饋，質疑市府推廣成效不彰。

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吳沛憶在質詢時間指出，針對三倍券綁定悠遊卡行動支付「悠遊付」，市府預估持有敬老卡者，將有49萬人綁定，不過實際僅有18.4萬人；愛心卡則預估有13萬人綁定，實際只有3.4萬人綁定。市府預估總計有61萬人為加碼金1000元綁定悠遊卡，實際僅21.8萬人綁定，比例僅35％，成效慘不忍睹。吳沛憶更強調，額外增加的61億，除了向議會進行預算加碼外，更要求社會局及教育局從原有預算進行額外編列，恐將壓縮到局處原有的預算。

對此社會局及教育局則都表示，額外編列的預算都是使用「災害準備金」，並不會壓縮到既定編列的相關預算。台北市長柯文哲則表示，儘管一開始有估算災害準備金及局處自籌款，但經議會審議後最後都用災害準備金支應振興加碼經費。推行敬老愛心卡綁悠遊卡加碼政策，最後約有40％長者綁定，以整個台北數位建設來看還是有效果。

柯文哲也直言，相關補助的重點還是在中央政府的三倍券計劃，老人卡及愛心卡的1000元補助，僅是在三倍券之上的補助政策，並未是台北市主要推廣悠遊付的相關政策，也因此就「無現金支付」的部分，他認為還是相當有成效。