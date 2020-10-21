頂風救溺　澎消防局馬公觀音亭海域演練逼真

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此次演練假設觀音亭前海域泳客因戲水體力不支發生溺水案件，消防局救災救護指揮中心獲報後，立即派遣轄區馬公分隊出動所屬消防人員、救災車輛及救生艇前往搜救，勤務人員到事故現場後，迅速依搶救計畫模擬之各項溺水意外情境進行救溺演練。
演練項目依序計有救生艇救援、拋繩帶及救生圈救援、魚雷浮標救援，待救溺水泳客經演練人員積極搶救下順利救起，並交由岸上救護人員進行溺者的緊急救護後，送往鄰近責任醫院進行後續救治，順利完成本次防溺搶救演練任務。
另外，隨著秋冬東北季風逐漸增強，為避免民眾因觀浪發生落海意外，馬公分隊也針對觀音亭遊憩區內遊客進行防溺宣導，適時提醒遊客該海域潛藏危險及安全注意事項，以有效保障大家的生命財產安全。
葉天恭表示，觀音亭遊憩區近期連續發生兩位民眾從事水域活動遭難，特此呼籲民眾對水域活動時，避免做出危險行為，如因海域漲退潮落差變化大，戲水游泳應格外小心，下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。防止救溺5步，叫(大聲呼救)、叫(呼叫119、110、112、118求救)、伸(利用延伸物，如竹竿、樹枝等)、拋(拋送漂浮物，如球、繩、瓶)、划(利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等)，確保戲水平安。