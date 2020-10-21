iPhone 12顏色要選啥？部落客女神搶開箱　粉絲一看瘋掉

蘋果上週推出全新iPhone 12新機款，這次一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，而前兩款將於這週（23）日開賣，不少人都已預購，滿心期待拿到新機。而被譽為「最強部落客」的時尚女神莫莉，20日晚間搶先開箱最新的iPhone 12 Pro以及iPhone 12，影片引發高度討論。

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去年莫莉就有被邀請到蘋果總部參加新品發表，但今年因為疫情，只能線上收看，不過她依舊仍在新iPhone 12開賣前，就搶先拿到實機開箱，首先她先開箱iPhone 12 Pro最搶手的「太平洋藍」，接著再打開iPhone 12的蘋果綠，兩款顏色都美到讓莫莉頻頻稱讚。

▲莫莉開箱iPhone 12 Pro太平洋藍以及iPhone 12的蘋果綠，兩款顏色美到讓網友嘖嘖稱奇。（圖／翻攝@stuzhuk_dmitriy IG）

莫莉表示，12的外圈是鋁金屬、12 Pro是不鏽鋼，手機背面部分12是亮面玻璃，12 Pro則是霧面質感。而莫莉也測試了實拿自拍時的手感，透露握住手機同時要按快門並不困難，「是很好按的，因為它比較窄又比較薄，手感是很OK的」，她提到「12 Pro比較霸氣，12則是適合比較追求Lady感的人」。

而影片一出，引來許多網友熱烈討論「哇哇哇哇！12的蘋果綠原來這麼美啊」、「綠色太美了吧」、「太平洋藍果然超美啊！好想買」、「阿阿！我就是訂太平洋藍，超期待啊」、「意外發現蘋果綠超美的」、「老天，那個綠真的美暈」、「太平洋藍太美啦.....比12的寶藍好看多了」。（編輯：張嘉哲）