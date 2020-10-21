共機22度擾台 空軍飛彈追監
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-21 17:15:37
空軍司令部今（21）日表示，一架共軍所屬運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除派遣空中巡邏兵力應對，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控；這是共軍自9月16日以來，第22度擾台。
國防部傍晚在官網「即時軍事動態」專區發布相關訊息，依先前國防部公布的路線，10月分除7日為空警500預警機，9日為1架運8、1架運9，以及20日的空警500、運9、運8之外，17日、16日、15日、11日、10日、8日、6日、4日、3日及1日，均為1架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ。另外，9月分擾台的共機，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。另外，9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。