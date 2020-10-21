挪用數十億元環保基金南市府遭糾正　議員要求回歸環保局

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挪用數十億元環保基金南市府遭糾正　議員要求回歸環保局

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-21 17:50:00

前朝挪用數十億元環保基金遭審計部糾正，國民黨籍議員要求台南市長黃偉哲將環保基金回歸環保局。
▲市議員李中岑要求台南市長黃偉哲將環保基金回歸環保局。（圖／台南市議會國民黨團提供）
台南市議會第三屆第四次定期會今（21）日開始市政總質詢，首日由台南市議員蔡淑惠、李中岑和蔡育輝聯合質詢，指前朝挪用高達數10億元的環保基金遭審計部糾正，請台南市長黃偉哲讓環保基金回歸環保局。
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蔡淑惠表示，台南市成立一般廢棄物清除處理基金，也就是環保基金，每年隨水費徵收垃圾處理費，約6.6億元，按規定依比例的30%應撥入環保基金，城西焚化爐在民國八十八年完工至今20年，每年6.6億乘以30%，年約有2.1億的廢棄物處理收入，20年應有超過40億的基金收入，如此龐大的收入全數被挪用，完全沒有依規定撥入環保基金，因為審計部糾正，前朝才撥了7000萬元入基金虛應，蔡淑惠痛批，「真的太不應該」。 
李中岑指出，台南市垃圾分類達成率約60%，以致家戶垃圾每天約有1400公噸、事業廢棄物約400公噸，合計1800公噸，但城西焚化爐每天只能處理600公噸，永康焚化爐只能處理750公噸，有450公噸須進入一般掩埋場。

▲市議員蔡淑惠痛批，超過40億的環保基金收入，竟全數被挪用。（圖／台南市議會國民黨團提供）
▲市議員蔡淑惠痛批，超過40億的環保基金收入，竟全數被挪用。（圖／台南市議會國民黨團提供）
因垃圾量太大無處去，環保蟑螂趁隙而起汙染農地，希望環保局儘快興建城西第二座高效能焚化爐，否則，環保局因為財政困難，加上環保基金也被挪用，無法處理的垃圾，都被製成太空包堆放在城西焚化爐旁。

城西高階焚化爐建置費高達50億元，蔡育輝強調，若環保基金沒有被挪用，環保局業務推動會更順利，目前環保基金只有7000萬，要廣拓財源，再生水是一隻金雞母，安平水廠計畫113年起，每日將提供3.75萬噸再生水給南科廠商使用，預計每年為市庫帶來3.19億元收入，蔡育輝認為，市府應擬定再生水自治條例，讓這筆收入能納入環保基金。

環保局回應，目前南科、台南科技工業區、柳營科技工業區及七股科技工業區，均規劃有環保用地供設置事業廢棄物處理設施，而其它工業區則規劃區外處理，均符合廢清法第32條規定，礙於目前區外處理事業廢棄物，因去化容量有限，南科（160公噸/日）、南科工（193公噸/日）及柳科BOT（80公噸/日）均己規劃設置焚化爐，未來可增加433公噸/日之事業廢棄物處理量。

自107年起，以前一年度焚化廠售電收入、掩埋場處理費及回饋金、一般事業廢棄物代處理作業費收入等三項收入合計之30%，撥付本市環境保護基金（一般廢棄物清除處理基金）。

台南市104年一般廢棄物清除處理成本約25.27億元，而每年隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入僅約5.66億元，目前每度收3.7元，成本約16.5元，缺口高達19.61億元，收入未能依實際成本收費，徵收費用顯未包含機具、設備、設施、復育成本，更不足支應管理及人工成本，似無廢棄物清理法第26條規定之專款可供專儲專用情形，且收入支出差距明顯甚大，故無能力再撥付基金。
城西焚化廠將以BOT先建後拆興建900噸/日焚化爐，代替現有焚化爐（可增加300公噸/日），預計110年底完成全區施工，總計26.5萬立方公尺活化空間，目前已完成「台南市城西垃圾焚化廠委託操作管理服務暨設備改善計畫」採購案，採購金額為新台幣7億5,224萬2,000元。
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