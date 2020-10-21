疫情後如何應對　十三行廣邀專家學者暢談理念

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諮詢委員一致表示，十三行博物館近幾年，從常設展全面更新、服務空間擴大、豐富的主題展覽及品牌活動「新北考古生活節」、「新北南島文化節」等，均有亮眼的表現，尤其在文化平權及在地連結上，亦有許多亮眼成績，期許館方能以十三行遺址研究成果為基礎，在公園中新增互動展示，呈現史前文化多元面貌。
諮詢委員陳郁秀指出，今年首度辦理的「新北南島文化節」展現邁開腳步走向南島世界的企圖心，之後可以思考如何加強「南向」，以堅強的文化軟實力與世界交朋友，部分委員表示，在經費與人力受限之下，博物館應秉持「精取代多」、「質重於量」之原則，讓效益極大化。
十三行博物館館長陳春蘭表示，去年成立「館務青年諮詢委員會」，集結各式各樣創新想法，吸引更多年輕人接觸考古，今年度也配合特定節慶推出聲音漫遊、集體在地創作等新穎活動，引發更多民眾關注，多位委員表示，博物館是社區營造的「發電機」，青年新血的加入會讓原本讓人覺得嚴肅、封閉的場域，變得充滿活力，讓人更願意走進博物館!陳春蘭說，諮詢委員們提供各自領域的寶貴經驗與建議，激盪出許多不同於以往的想法，十三行做為北臺灣第一座也是唯一的考古博物館，將好好運用既有的優勢，深化在地並拓展國際視野。