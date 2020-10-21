台中果菜公司CEO遭爆苛刻員工　員工連署促下台

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台中果菜公司CEO遭爆苛刻員工　員工連署促下台

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-21 19:35:13

台中果菜公司CEO遭爆苛刻員工　員工連署促下台
▲議員李中踢爆台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿坐領高薪且苛刻員工，員工怨聲載道員百人連署促下台(圖／柳榮俊攝2020.10.21)
國民黨台中市議員李中、楊正中今(21)日踢爆台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿坐領高薪且苛刻員工，自己休假報加班費卻不讓員工報加班費，且因為情緒控制不佳經常以「六字真言」問候員工，員工怨聲載道員百人連署促下台，議員要求徹底調查，若不適任就要請市長儘速撤換。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李中指出，日前接獲果菜公司員工、青果公會投訴，翁添滿上任後，緊縮員額讓員工負擔大增，且因為情緒控制不佳經常以「六字真言」辱罵員工，甚至員工因為要借用影印機而被他要求要寫檢討報告，諸多荒謬行徑讓員工迫不及待想透過換市長盧秀燕來換總經理，但盧市長上任後心軟讓他繼續留任，沒想到卻變本加厲。
李中表示，翁姓總經理104年到職後，營運績效沒有特別顯著的成長，自己的績效獎金卻逐年暴增，帶董監事出國也給自己記大功，進帳15萬的績效獎金，員工去學採購，卻是他自己和親信課長、股長記功領獎金，讓基層員工大受打擊。

此外，他身為經理人理應負完全營運責任，卻經常在請休假的情況下，又自己申報加班費，然而卻不讓員工請領加班費；他給大夜班的員工薪資只有兩萬多，自己一個月的平均加班費卻高達3萬7千多元，甚至新進員工還被要求要通過3年的試用期，種種誇張行徑根本就留不住新進員工。

年初農糧署要求台中果菜公司購置質譜儀，以汰換檢驗效率較差的生化法，讓民眾的飲食安全更加獲得保障，但翁總經理卻百般推託，最後是在農業局的協助下，才終於在五月中提出申請，相關業務也才緩慢展開。

李中表示，過去經發局沒有認真監督四大公司，以致發生果菜公司總經理亂搞的情況，現在市場員工與公會、行口等民眾已經發出怒吼，主管單位也換成農業局，業管單位一定要嚴加調查。

楊正中痛批，「長官吃補、員工吃土」指出，員工對你評價寫陳情書給議員，當一例一休開始實施，總經理一開始不讓員工加班，總經理自己可以加班，他質疑，你的加班費所以特別高，員工的加班費都被你拿走了，壓榨自己的員工。
對此翁添滿表示，員工投訴與事實不符，絕無此事。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀