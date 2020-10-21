台中果菜公司CEO遭爆苛刻員工　員工連署促下台

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李中表示，翁姓總經理104年到職後，營運績效沒有特別顯著的成長，自己的績效獎金卻逐年暴增，帶董監事出國也給自己記大功，進帳15萬的績效獎金，員工去學採購，卻是他自己和親信課長、股長記功領獎金，讓基層員工大受打擊。
此外，他身為經理人理應負完全營運責任，卻經常在請休假的情況下，又自己申報加班費，然而卻不讓員工請領加班費；他給大夜班的員工薪資只有兩萬多，自己一個月的平均加班費卻高達3萬7千多元，甚至新進員工還被要求要通過3年的試用期，種種誇張行徑根本就留不住新進員工。
年初農糧署要求台中果菜公司購置質譜儀，以汰換檢驗效率較差的生化法，讓民眾的飲食安全更加獲得保障，但翁總經理卻百般推託，最後是在農業局的協助下，才終於在五月中提出申請，相關業務也才緩慢展開。
李中表示，過去經發局沒有認真監督四大公司，以致發生果菜公司總經理亂搞的情況，現在市場員工與公會、行口等民眾已經發出怒吼，主管單位也換成農業局，業管單位一定要嚴加調查。
楊正中痛批，「長官吃補、員工吃土」指出，員工對你評價寫陳情書給議員，當一例一休開始實施，總經理一開始不讓員工加班，總經理自己可以加班，他質疑，你的加班費所以特別高，員工的加班費都被你拿走了，壓榨自己的員工。
對此翁添滿表示，員工投訴與事實不符，絕無此事。