名家論壇》錢震宇／當戰爭真的來時

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根據國民黨智庫最新民調，有近 6 成的民眾認為兩岸不會發生戰爭。其中，20 到 29 歲有 66.3% 認為兩岸不會發生戰爭，60 到 69 歲則有 54%，顯見愈年輕的族群愈覺得兩岸不會發生戰爭，愈年長的族群愈覺得兩岸可能會發生戰爭。
另一個值得關注的是，針對共機頻繁擾台有 7 成民眾心中並不感到恐懼；當問到能否承受兩岸發生戰爭後，除了造成人命死傷之外，還有斷水、斷電及斷網等，52% 的受訪者給了肯定的答案，無法承受者則有 4 成。
其中，20 到 29 歲有高達 6 成表示可以承受，是所有年齡層中比率最高者。70 歲及以上者只有 4 成，比率最低。
從以上民調，不難發現台灣人對於戰爭的印象及觀感，跟著年紀有著很大的正相關。年長者因為有經歷過戰爭、或親人中有經歷過，因而了解戰爭的殘酷，加上有家庭成員及事業，對於戰爭可能帶來的人身及財產損傷格外重視，而不願輕啟戰端；
反倒是年輕一輩，較無家庭事業顧慮，加上外在政治因素影響，覺得戰爭不會這麼容易發生，就算發生自己也可以承受得起。然而，每場戰爭都會付出或大或小的代價，這絕非嘴上喊打喊殺、靠著滿腔熱血，就可以贏得勝利。我其實想問年輕人「要拿什麼去換」，是紮實的國防兵役訓練、精銳的攻擊性武器、具有一擊必殺的毀滅性武器？還是用你我不知道我多少人的生命？
政府遷台後，至今發生的戰爭包括 1954 年的一江山戰役，以及 1958 年的 823 砲戰，但這兩場戰役都發生在外島，沒有觸及台灣本島。距離上一次兩岸發生戰事已經是62年前，也就是說現在年紀超過 62 歲的民眾，才有真正體會過戰爭，嘗過戰爭的陰影，否則都只是聽別人說。或許，就是這樣的一種氛圍，讓生長在台灣的年輕一代，有種「天生勇」，輕易地被牽著走。
「生於憂患、死於安樂」。這句話固然沒錯，但這憂患到底是被製造出來的，還是因為對國家及人民生存產生威脅而所產生的憂患？中華民國台灣之於中華人民共和國是「侵略性憂患」還是「針對性憂患」?
難道除了敵對、戰爭外沒有第三條路？做為執政黨的民進黨有曾經試著努力過？我認為沒有，但我相信曾經是執政黨的國民黨確實有努力過，也嘗試用和平的方式來處理兩岸關係，且沒有因此犧牲掉中華民國的存在。
當民進黨一再操弄仇中、反中，其實就是在操作世代，利用他們對戰爭不熟悉，以及去歷史的史觀，讓他們去承受後果，進而背負著可能的損失。年長者所來之日不多，真正要去面對的是現在喊著不惜一戰的年輕人們，豈能不三思？
所以，當戰爭真的來時，年輕人想清楚了嗎？
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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