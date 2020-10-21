巷仔內／大同新董座將出爐　最強媳婦林郭文豔按兵不動？

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

巷仔內／大同新董座將出爐　最強媳婦林郭文豔按兵不動？

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-21 18:37:33

▲大同集團總經理林郭文艷。（圖／李鴻典攝）
▲大同股東臨時會21日登場，經營權變天，外界都在關注現任董座林郭文艷下一步是什麼？（圖／NOWnews資料照片）
大同股東臨時會今（21）日登場，市場派在9席董事名單中拿下7席取得勝利，市場派大股東王光祥鏡頭前感謝現任董座林郭文艷，「感謝林郭以平和的心情支持這次臨股會」，但媒體隨後詢問「董座會順利交接嗎？」就是因為知道作風一向強硬、被喻為「最強媳婦」的林郭文艷，真是無力抵抗或只是暫且按兵不動？
我是廣告 請繼續往下閱讀
說林郭文豔是「最強媳婦」、「最強長媳」一點也不為過，因為她的媽媽郭林碧蓮出身艋舺望族，本身就是企業家，曾任坤德董事長，原是大同的上游材料供應商。林郭文豔之前接受採訪就曾說「擁有光鮮家族姓氏時，不等於不專業」，她遺傳到媽媽女強人的DNA，對於數字錙銖必較，畢業於美國馬里蘭大學經濟碩士後，就回到台灣擔任講師，隨後進入大同公司。
林郭文豔進入大同公司40年，其精明能幹的特質，受到個性嚴謹的大同第二代掌門人林挺生重用成為特助。外界認為，由於第三代長子林蔚山個性溫吞，因此才選擇林郭文豔成為長媳，希望能協助林蔚山站穩腳步以備接班。但林挺生過世後，經營權之爭風雨欲來，營運也開始出現問題，讓60歲才接任董座的林蔚山也吃不消。

不過林郭文豔不好惹、不服輸的個性讓她挺身而出，期間歷經長子林建文驟逝、叔嫂爭權，與林家家族不合傳言，和丈夫官司纏身等等，她都面不改色，面對鏡頭常以堅定的口吻回應。林郭鏡頭下內斂又沉穩，鏡頭外處事雷厲風行。

以近年公司派與市場派交戰來看，應對手法快狠準，像是提早宣布股東會讓市場派措手不及，或是以文件缺漏為由，取消市場派董事提名，甚至股東會進場前逕自刪除認定的中資疑慮股權數，讓市場派全軍覆沒，作風強硬到連主管機關經濟部、金管會都看不下去紛紛開鍘。

大環境景氣不佳、公司爆發經營權之爭，讓林郭文豔內外夾攻，但即便如此，今年7月中下旬，仍被民眾目擊帶著媽媽出現在百貨美食街、隨伺在側，或許你可以形容林郭展現女人的強韌，一肩扛起百年家業重擔，她自己也曾說「我問心無愧，對大同竭盡心力」，但不可否認以小股東角度來看，超過10年未發股利，還要賣祖產支撐轉型投資，獲利還沒看到，旗下華映、綠能、尚志還早一步下市，小股東難免不是滋味，又怎對得起創辦人林尚志的經營理念「正誠勤儉」？
 
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

橫綱凱咪爆出圈子內幕　如何看待支持的網美承認賣淫？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

您最喜歡哪位台灣新生代歌手？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀