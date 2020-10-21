巷仔內／大同新董座將出爐　最強媳婦林郭文豔按兵不動？

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林郭文豔進入大同公司40年，其精明能幹的特質，受到個性嚴謹的大同第二代掌門人林挺生重用成為特助。外界認為，由於第三代長子林蔚山個性溫吞，因此才選擇林郭文豔成為長媳，希望能協助林蔚山站穩腳步以備接班。但林挺生過世後，經營權之爭風雨欲來，營運也開始出現問題，讓60歲才接任董座的林蔚山也吃不消。
不過林郭文豔不好惹、不服輸的個性讓她挺身而出，期間歷經長子林建文驟逝、叔嫂爭權，與林家家族不合傳言，和丈夫官司纏身等等，她都面不改色，面對鏡頭常以堅定的口吻回應。林郭鏡頭下內斂又沉穩，鏡頭外處事雷厲風行。
以近年公司派與市場派交戰來看，應對手法快狠準，像是提早宣布股東會讓市場派措手不及，或是以文件缺漏為由，取消市場派董事提名，甚至股東會進場前逕自刪除認定的中資疑慮股權數，讓市場派全軍覆沒，作風強硬到連主管機關經濟部、金管會都看不下去紛紛開鍘。
大環境景氣不佳、公司爆發經營權之爭，讓林郭文豔內外夾攻，但即便如此，今年7月中下旬，仍被民眾目擊帶著媽媽出現在百貨美食街、隨伺在側，或許你可以形容林郭展現女人的強韌，一肩扛起百年家業重擔，她自己也曾說「我問心無愧，對大同竭盡心力」，但不可否認以小股東角度來看，超過10年未發股利，還要賣祖產支撐轉型投資，獲利還沒看到，旗下華映、綠能、尚志還早一步下市，小股東難免不是滋味，又怎對得起創辦人林尚志的經營理念「正誠勤儉」？