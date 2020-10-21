韓國9人施打流感疫苗後死亡 防疫部門：暫不須停止接種
韓國9人施打流感疫苗後死亡 防疫部門：暫不須停止接種
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-21 18:13:27
秋冬流感季節將至，各界擔憂今年加上新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響，韓國政府提前推動 18 歲以下、65 歲以上的人群公費施打流感疫苗，但接連傳出死亡案例。據《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳長鄭銀敏 21 日召開緊急記者會，截至當日韓國時間下午 5 點，境內共報告 9 例接種流感疫苗後死亡的案例，防疫部門正對其中 8 例進行流行病學調查和驗屍，但死亡病例是否與接種疫苗存在直接的因果關係尚不明確。
韓國當局通報的流感死亡案例分別為：仁川 1 名 17 歲少年 14 日接種，2 天後（ 16 ）死亡；全羅北道高敞郡 1 位 78 歲女性 19 日接種，次日（ 20 ）死亡；大田市 1 位 82 歲男性 19 日接種，次日（ 20 ）死亡；濟州島 1 名 68 歲男性 19 日接種，2 天後（ 21 ）死亡；大邱 1 名 78 歲男性 20 日接種，次日（ 21 ）死亡。21 日在當天再報告 2 起接種流感疫苗後死亡的案件。韓國疾病管理廳長鄭銀敏表示，當局正在調查，與死亡案例在同日、同醫療機構接種流感疫苗的人員是否出現異常反應，並對其進行監測。防疫部門當天上午就 6 例死亡病例進行研討，但考慮到特定疫苗引發較重的不良反應的比例不高，當局判斷，停止接種尚早，目前不須立即停止接種疫苗。且接種當日即死亡的 6 例個案中，有 2 例無法排除過敏性休克的可能性，相關部門會對疫苗與死亡的因果關係做進一步調查。
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