星宇航空喜迎新機 第4架A321neo下午抵台
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-21 18:15:26｜update2020-10-21 18:15:30
星宇航空第 4 架 A321neo 客機於台灣時間 20 日晚間 20:00 自德國漢堡起飛，途中行經漢堡芬肯維德機場、杜拜阿勒馬克圖姆國際機場、澳門國際機場，飛渡 6,811 海里後，終於在今（ 21 ）日下午 14:04 抵達台灣桃園機場，整備後將開始服務旅客。
星宇航空表示，第 4 架 A321neo 新機 B-58204 於台灣時間 20 日晚間 20:00 自德國漢堡起飛返台，進行飛渡作業前，機務工程師將持續對系統軟體進行安裝與測試。 整趟飛行途經漢堡芬肯維德機場、杜拜阿勒馬克圖姆國際機場、澳門國際機場，原本預定今日 14:40 抵台，但實際抵台時間提早至 14:04 。星宇航空指出，歷經 16 個小時多的長途飛行， B-58204 順利降落台灣桃園機場，第 4 架飛機抵台代表著星宇航空能力越大，肩負的責任越大，未來更需要旅客給予機會與支持，展開雙翼飛向天空，機務監造交機小組、飛渡機師入境後也會配合落實 14 天居家檢疫。星宇航空規畫租機 13 架 A321neo 客機，預計明年底全數交付完畢，另外也會增租 8 架 A330-900neo ，最快明年第 4 季開始引進； 10 架 A350-900 、 8 架 A350-1000 則會在 2022 年初開始引進。