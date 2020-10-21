首屆智慧移動產業論壇盛大登場　聚焦空污議題

首屆智慧移動產業論壇今（21）日盛大在台北國際會議中心舉辦，涵蓋產、官、學、研各界超過百位共同參與，智慧移動產業鏈上中下游業者都將出席盛會。

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台灣智慧移動產業協會（SMAT）理事長王健全表示，本次論壇將由後疫情時代應具備綠色經濟新思維的角度進行探討。疫情後的經濟發展趨勢會出現「五去」，包括去全球化、去實體化、去官僚化、去弱留強、去污減碳。其中「去污減碳」的趨勢將更加速全球運具電動化的發展腳步，台灣若是要跟上這波趨勢，勢必要努力推動電動機車的發展。

論壇分別從城市治理、經濟發展、產業升級、民眾健康等四大面向切入。高雄市長陳其邁以城市治理角度，闡述智慧運具在高雄發展的重要性及願景。台灣經濟研究院南臺灣專案辦公室主任高仁山，則針對智慧移動產業2030年的展望進行專題演講，分析電動機車為何將成為交通運具高值化的領頭羊。



▲涵蓋產、官、學、研各界超過百位共同參與，智慧移動產業鏈上中下游業者都將出席盛會。（圖／記者鄭志宏攝）

除了產業觀點外，增進民眾健康也是電動運具在全世界能夠迅速發展的關鍵核心。因此SMAT邀請在大氣污染及社區污染源領域擁有豐碩研究成果的中央研究院環境變遷研究中心龍世俊博士發表專題演講，她提出「空氣污染等於新型香菸」，每年造成全世界700萬人死亡，影響多人健康，是一種「無聲的公共衛生危機」。



▲龍世俊博士提出「空氣污染等於新型香菸」，每年造成全世界700萬人死亡，影響多人健康，是一種「無聲的公共衛生危機」。（圖／記者鄭志宏攝）

汽機車是都市中最嚴重的空氣污染來源，汽機車所排放之污染物主要有懸浮微粒(PM)、一氧化碳(CO)、碳氫化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、鉛(Pb)、硫氧化物(SOx)、多環芳香烴等，龍世俊說，燃油汽機車佔全台污染源的三分之一，若是要降低空氣污染，政府嚴格管控污染源頭「交通工具」是必要的做法，才能有效降低民眾健康風險，降低環境曝險機率，應全力推動電動機車產業。

▲龍世俊博士表示，政府嚴格管控污染源頭「交通工具」是必要的做法，才能有效降低民眾健康風險，降低環境曝險機率，應全力推動電動機車產業。（圖／記者鄭志宏攝）

對於副總統賴清德在行政院長任內拍板「2035年禁售燃油機車」，引發燃油機車產業強烈反彈，草草喊卡，取而代之的是環保署在今年開始進行油車補助，讓民眾無所適從，龍世俊表示，決定權都在於行政院及經濟部，然而傳統產業影響部份決策者，若是要全力推動綠色產業，讓轉型升級，產業就佔很重要的角色，才能支持推廣順利促成聯盟。