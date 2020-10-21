影／醫院導入智慧系統　急診醫師掌握腦出血病人狀況

掌握關鍵時刻！彰化秀傳醫院與「AI醫療軟體」公司合作，透過AI的腦出血自動判讀」快速偵測患者是否有腦出血、即時顯示出血點，讓急診醫師立即執行醫療決策，把握搶救腦出血患者黃金時間，進入下一步處置和治療，降低後遺症的危害。

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▲秀傳醫院引進「AI腦出血自動判讀」技術，透過人工智慧軟體結合醫院影像與資訊系統，可快速讓疑似「腦出血」患者進入下一步處置和治療。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

× ▲秀傳醫院引進「AI腦出血自動判讀」技術，透過人工智慧軟體結合醫院影像與資訊系統，可快速讓疑似「腦出血」患者進入下一步處置和治療。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

搶救腦出血病人是在與時間賽跑，彰化秀傳醫院與「AI醫療軟體」公司合作，透過AI的腦出血自動判讀，即時通知醫師，並顯示在醫院的資訊系統，加速醫療決策流程，秀傳醫院今（21）日舉辦成果發表會，表示使用AI後，腦出血病人平均提早了25分鐘離開急診，進入下一步處置和治療。

腦出血原因主要來自腦血管疾病或事故傷害，都名列國內十大死亡因素；搶救患者幾乎是分秒必爭；彰化秀傳急診部主任童春濱表示，為加速急診流程，特別和全球「AI醫療軟體」公司～Deep01相合作，從今年五月份引進「AI腦出血自動判讀」技術，透過人工智慧軟體結合醫院影像與資訊系統，可快速讓疑似「腦出血」患者

▲秀傳醫院與知名AI醫療軟體新創公司Deep01合作，透過AI的腦出血自動判讀，即時通知醫師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

× ▲秀傳醫院與知名AI醫療軟體新創公司Deep01合作，透過AI的腦出血自動判讀，即時通知醫師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

童春濱表示，為了加速急診流程，將AI軟體結合醫院的影像與資訊系統，讓疑似腦出血的病人在急診掃描腦部電腦斷層後，由AI判讀是否腦出血，並將結果透過簡訊傳送給醫師，且在醫院的資訊系統上做出警示，提醒醫師優先處理。

彰化秀傳醫院統計今年5~8月使用此一資訊系統的臨床數據顯示，使用AI後，腦出血病人平均提早25分鐘離開急診，甚至在夜間放射科醫師不在院內，但待命值班時，平均節省時間達50分鐘；AI的協助有效地加速流程，使病人可以盡早進入下一步處置，如住院或開刀等，此外，使用AI後，每位病人放射科的報告完成時間大幅減少了12.5小時，無論病人或醫師，都因為AI的協助而提升效率。

▲腦出血原因主要來自腦血管疾病或事故傷害，此兩種皆列於十大死因，病人必須跟時間賽跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

× ▲腦出血原因主要來自腦血管疾病或事故傷害，此兩種皆列於十大死因，病人必須跟時間賽跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

秀傳首席醫療副院長黃士維表示，秀傳將AI導入急診是善用新創科技來提升整體醫療效率與品質，使腦出血病人盡早接受治療，減少急診停留時間，在新冠肺炎期間，更有降低感染機率的效果，並提升急診病床的周轉率，可服務更多的病人。