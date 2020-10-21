「台灣好湯」啟動　關子嶺泡好泉吃美食抽大獎

交通部觀光局21日在台南關子嶺溫泉區宣布，全台啟動「2020-2021台灣好湯」溫泉旅行；台南市長黃偉哲親自推廣世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉，歡迎民眾常來台南泡湯旅遊、吃美食，暖身暖心又暖胃。

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黃偉哲表示，不管是泥漿溫泉、硫磺泉、碳酸泉，通通都是好泉，泡這些溫泉對身心健康都很有很大的幫助，所以我們一定要大力地推廣，讓台灣的觀光再創新高；黃偉哲竭誠歡迎大家到台南旅遊泡湯，參加三倍券及購物節消費抽獎活動，就有機會抽到輕豪宅等超值大禮。

「2020-2021台灣好湯」啟動儀式，在金鐘獎最佳主持人黃子佼的帶動下，現場氣氛熱到最高點；黃偉哲偕同交通部觀光局長張錫聰、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田等貴賓一起打開溫泉旅遊手扎，並以好湯標語「溫泉旅行•一輩子暖暖的回憶」，邀請全國朋友一起來規劃溫泉旅行，祝福今年的溫泉觀光再次掀起全台溫泉旅遊熱潮，並讓遊客留下暖心的回憶與在地獨特的溫泉味道。



▲黃偉哲熱誠邀請全國民眾，來關子嶺泡好泉、享美食、抽大獎。（圖／台南市政府提供） 此外，也舉辦全台灣19區溫泉聯合行銷活動，宣傳各地區溫泉季的舉辦時間及相關精彩節目，並推廣各溫泉區的美食特產與在地特色景點，將邀請國內40多位如吳鳳、惡搞情侶等，知名網紅、部落客深入各溫泉區踩線體驗。





「2020台南關子嶺溫泉美食節（9/19至10/31）正熱烈進行，10/24、10/31分別規劃主題系列活動－復古派對、萬聖妖怪溫泉樂園，為即將來臨的泡湯旺季揭開序幕，也藉由台南市溫泉活動與「2020-2021台灣好湯」活動的加乘宣傳行銷，期盼吸引更多國內旅客踴躍享受台灣優質好湯。

交通部觀光局也推出「泡好湯、享好康」優惠活動，結合全台各溫泉區所推出的精緻溫泉旅遊套票，包括優選湯泉、精緻住宿、豐富美食等超值好康，讓大家用最優惠的價格，享受CP值最高的溫泉旅行；台灣好湯相關優惠訊息及系列活動，請至活動官網、臉書或加入台灣好湯LINE@查詢。