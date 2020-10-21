澎恰恰欠債2億掀錢莊內幕！再拍電影：哪裡跌倒哪裡站起

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澎恰恰欠債2億掀錢莊內幕！再拍電影：哪裡跌倒哪裡站起

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-10-21 19:05:03

▲澎恰恰仍有電影夢。（圖／高點提供）
▲澎恰恰仍有電影夢。（圖／高點提供）
澎恰恰拍攝電影欠下巨債2.4億，日前在節目《震震有詞》提及，「因為這次跟錢莊借錢，發現了整個錢莊的結構」，澎恰恰將2年來的軋錢經歷寫成電影劇本《三點半》，希望能夠募資2千萬，來拍攝電影還債，「讓年輕人知道，一失足成千古恨是真的存在，也要用我的態度，從哪裡跌倒就從哪裡站起來，堅持到底。」
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▲謝震武（左）挖掘澎恰恰欠債心聲。（圖／高點提供）
▲謝震武（左）挖掘澎恰恰欠債心聲。（圖／高點提供）
澎恰恰原本是找到願意投資電影的金主，沒想到在開拍前一天才知道金主無法投資，「電影開拍在即，情急之下只好跟地下錢莊借錢，我金錢觀念差，才會欠下高額鉅款，加上欠錢不敢向圈內朋友開口，只好又找上地下錢莊」。
▲澎恰恰因為欠債「發現整個錢莊結構」。（圖／高點提供）
▲澎恰恰因為欠債「發現整個錢莊結構」。（圖／高點提供）
澎恰恰萬念俱灰之際，深夜傳訊給徒弟許效舜，「『如果在哪裡找到我，就草草了事，家中老小就幫我照顧一下』，許效舜看了訊息瘋狂聯絡我，隔天聯絡時他說整晚睡不著，還說既然都敢死了，為什麼沒有勇氣面對債務？你看羅姐（羅霈穎）死前都還在掙扎，代表她還想活下去。」澎恰恰說當時只是一個念頭，需要找個人傾吐，後來他開記者會發「不自殺宣言」，強調輕生不能解決任何事。

澎恰恰說：「過去總認為賺錢非常容易，狂妄，自大，覺得天底下沒有事情能難倒我，可是這次真的難倒我。」所以他想把欠債經歷拍成《三點半》，「我想讓年輕人了解，將來出社會之後，對錢財的管理非常小心」。
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