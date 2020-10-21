環狀線雙北爭議多　柯文哲：都本位主義討論不會有結果

捷運環狀線爭議不斷，日前新北市長侯友宜向台北市長柯文哲喊話，希望能爭取環狀線捷運經營權，不過卻遭到柯文哲反對，直言「一條捷運不能由兩家捷運公司經營」。而柯文哲今天（21日）下午進入議會接受質詢時，再度表示目前雙北都是本位主義，所以討論不會有結果，還是有賴中央單位交通部介入協調。

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民進黨台北市議員梁文傑，在質詢時表示新北成立捷運公司，是為了捷運工程發包以及未來可以養活六七千人，「當然從市長的角度他可以去爭取這些事情，但以雙北市民的角度來說我覺得萬萬不可。」梁文傑說，「規模經濟的問題，我們（台北）這樣的團隊就可以運作這整個捷運，才能維持這樣的票價，若是未來兩個團隊，票價要怎麼去計算？我有看到你說堅決反對，但我希望你更堅決一點，這件事情不要讓侯友宜去作秀」。

梁文傑也強調，如果新北想藉由環狀線工程的出資，換取台北捷運公司的股份可以接受，甚至能讓他們在董事席次上能夠多一點，「但他們要自己成立捷運公司，完全是浪費公帑。」柯文哲則強調，目前已經行文給交通部，希望大家一起來協調，且再次強調「一條捷運線一家公司經營」。

在接受國民黨台北市議員戴錫欽質詢時，柯文哲也度強調，環狀線捷運營運一事，已經有事先跟侯友宜強調，「兩邊來討論一定沒有結果，因為一定都本位主義，所以我也跟林佳龍討論過，一定要交通部出來協調。」柯文哲說，「交通部才有那個權力，因為他有預算分配權，基隆捷運、萬大線還有環狀線，大家一起出來談。」柯文哲也直言，捷運環狀線影響台北太大，「所以我不可能放（經營權）給他（侯友宜）。環狀線不可能，其他線可以討論」。