影／彰化霹靂小組攻堅瓦解詐騙集團機房　逮捕23名嫌犯

彰化縣警局偵一隊今（21）日調派大批霹靂小組幹員集結在二林鎮一處民宅前，攻堅詐騙機房破門而入，當場逮捕正在分工合作進行詐騙的23名嫌犯，警方查出他們架設交友網路，以猛男照片詐騙芳心寂寞女子，被害人均是女性，現場查扣手機88支、電腦主機、螢幕及現金9萬5800元等證物。

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▲彰化警方動員大批警力攻堅，在彰化縣二林鎮新生路一處民宅破獲詐騙集團機房。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

× ▲彰化警方動員大批警力攻堅，在彰化縣二林鎮新生路一處民宅破獲詐騙集團機房。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

彰化警方今（21）日上午動員大批警力攻堅，在彰化縣二林鎮新生路一處民宅破獲詐騙集團機房，共帶回陳姓主嫌共23人偵辦，霹靂小組幹員把嫌犯帶回彰化縣警局時，陣容相當浩大，由於人數相當多，每人上手銬後一字排開魚貫前進，嫌犯中不乏年輕生澀面孔，身上多處刺青。

警方調查，此一詐騙集團成員年紀大約在20到40歲，是在今年8月成立機房，以猛男、帥哥照片假交友，在臉書、Line、微信等通訊軟體認識被害女，此一詐騙集團架設交友網站，用猛男照片吸引女性上去瀏覽，在取得連繫後，先是噓寒問暖，在取得信任後，佯稱認識投顧公司吸引投資，並加LINE及微信連繫，以再進一步騙取她們出錢前來投資。

▲由於人數相當多，每人上手銬後一字排開魚貫前進，嫌犯中不乏年輕生澀面孔，身上多處刺青。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

× ▲由於人數相當多，每人上手銬後一字排開魚貫前進，嫌犯中不乏年輕生澀面孔，身上多處刺青。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.21）

警方指出，此一詐騙集團從8月間在二林鎮新生路租用一間民宅，做為詐騙機房，開始犯案，以假交友之方式詐騙台灣、美國及加拿大地區華裔民眾，警方接獲線索，派員前往查訪，發現此一集團沿路設置監視系統監看外部動態。

警方偵訊後，將陳姓主嫌等23人依詐欺等罪嫌解送臺灣彰化地方檢察署偵辦，詐欺所得金額和騙了多少人都還待再進一步調查，警方也呼籲接到陌生訊息或電話立刻掛斷，保持冷靜小心查證，並撥打165反詐騙諮詢查證，以避免受騙。