芥菜種會攜手花旗做公益　幫助青年就業幕後推手

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小詠特別感謝社工持續陪伴他度過最艱難就業初期，目前在三商巧福找到穩定工作，從最初的外場送餐，之後在內場料理和負責收銀，不斷在職場上學習精進。
在今年的培力課程中，花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻也透過現場及視訊與來自台北、台中、台南、高雄及花蓮5個地區超過50名青年進行互動。面對青年的求職困惑、工作經驗不足或者技能不成熟等問題，他鼓勵青年走出舒適圈，不要怕失敗，盡量去學習、去好奇、去嘗試，千萬不要放棄追求興趣和夢想的機會。
莫兆鴻以自己為例，雖然很忙碌，仍不斷透過課程嘗試新的東西與學習，並建議青年碰到問題的時候，要勇於尋求協助，找到能夠聆聽自己心聲同時也可以給你建議與支持的好朋友、同事，透過徵詢別人的意見，獲得不同的觀點。
此外，良好的EQ也是很重要的，容許自己花一點時間去消化挫折的情緒，思考未來碰到類似情況可以怎麼處理，但不要太過固執，不要負面的情緒延續太久。他也以「打不死的小強」為喻，勉勵年青人勇於面對失敗與逆境，才能夠鍛鍊自己解決事情的應變能力，這些都是重要的成長過程。
花旗(台灣)銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌表示，花旗(台灣)銀行於2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，協助16至24歲失業青少年，克服心理障礙與建立自信，透過自我探索、人際互動學習等，突破就業困境。2017年與基督教芥菜種會合作舉辦青年就業培力課程，三年來已幫助377名青年順利就業，其中283人穩定就業。潘玲嬌對於芥菜種會今年的特色班表現相當肯定，如私廚體驗、照顧服務員班和寵物助人產業等，有部分學員到場展現學習成果，無論是煮咖啡、製作義大利麵，或是示範為長照長者移位，青年們都展現學習的專業與自信，讓人讚賞。