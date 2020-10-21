高階警官大風吹 宜縣督察長、主秘、五位分局長全換人
高階警官大風吹 宜縣督察長、主秘、五位分局長全換人
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-21 20:36:22
警政署今（21）日發布重要警職調動，宜蘭縣警察局督察長、主任秘書與宜蘭、羅東、礁溪、蘇澳、三星五個分局分局長全部換人，新任主官、管將於10月26日下周一交接到任。
這一波高階警官職務調動，幅度相當大，全台總共有74位重要職務的警官異動，宜蘭縣部分，縣警察局督察長、主任秘書及五個分局的分局長全部換人。宜蘭縣警察局督察長陳宇桓陞任台南市政府警察局第四序列專員，遺缺由基隆市警察局第四分局分局長徐俊生接任；宜蘭縣警察局主任秘書莊武能調任苗栗縣警察局主任秘書，遺缺由由屏東縣警察局主任秘書蘇榮明接任。分局長方面，宜蘭分局分局長徐章哲調任澎湖縣警察局主任秘書，遺缺由屏東縣警察局潮州分局分局長林建良接任；羅東分局分局長陳立祺調任連江縣警察局主任秘書，遺缺由礁溪分局分局長陳信璁接任；礁溪分局分局長則由蘇澳分局分局長廖韋勝接任；蘇澳分局分局長由基隆市警察局第一分局副分局長林詔徹陞任；三星分局分局長林永勝調任苗栗縣警察局竹南分局分局長，遺缺由宜蘭縣警察局保安科科長林書慶接任。