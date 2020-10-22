教召將加薪 朱學恒批：不動四個月戰鬥營怎麼改都沒用
教召將加薪 朱學恒批：不動四個月戰鬥營怎麼改都沒用
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-22 08:00:00
為提升我國後備軍人戰力，國防部今(21日)送交立法院外交國防委員會報告指出，未來教召將從7天延長至14天，薪資可調後備軍人戰力增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優惠福利，以建立全民國防共識，激勵後備軍人士氣，預計2022年啟動。另外，後續也將對現行4個月軍事訓練役役期是否延長進行研議。對此，宅神朱學恒在臉書質疑，只要你不動四個月戰鬥營再怎麼改都沒用，四個月戰鬥營想讓你成為殺人專家，有可能嗎？
國防部長嚴德發明天將赴立院進行「國軍提升後備戰力」專案報告，國防部今天送交的報告內容提到，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個（5個甲種旅及3個後訓中心），訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，一年內即可將編管之26萬8千餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天，整體教召訓能及品質大幅提升。全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。另國人關心目前屬徵兵制的4個月軍事訓練役，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，但目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。
對此，朱學恒在臉書質疑，只要你不敢動四個月戰鬥營的時間，再怎麼改都沒用。讀四個月的書考得上台大嗎？學四個月的做菜能夠開餐廳嗎？結果我國的四個月戰鬥營想讓你成為殺人專家，有可能嗎？昨天我還看到有四個月戰鬥營寶寶還辦歡送會，會場上還哭兮兮，我沒有特別覺得不行，我只是想說他們可能去迪士尼樂園前也會一樣辦送別會吧(聳肩)
不少網友也留言批評稱:「整個體系沒人發現是訓練制度的問題，真的很奇葩」、「我弟今年才去四個月的夏令營，根本不能叫戰鬥營，聽他形容真的是夏令營」、「動兵沒什麼用，上面的長官問題更大，沒人敢說」、「話說有人表面說很愛臺灣，但是連四個月也不想當，積極的跑去替代役呢！」新聞來源為Newtalk 新頭殼