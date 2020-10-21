港府批台陳同佳案政治考量　陸委會：情緒性發言

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港府批台陳同佳案政治考量　陸委會：情緒性發言

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-10-21 20:59:32

▲港女命案凶手陳同佳，已於 23 日早上 9 點出獄。（圖／翻攝香港 01 ）
▲陸委會表示，港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌陳同佳繩之於法。（圖／翻攝香港 01 ）
港媒報導，香港保安局長李家超今（21）日表示，陳同佳案台灣堅持先設司法互助前提是「無理取鬧」，認為台灣在本案上有政治考量。陸委會晚間回應，港方是「情緒性發言」，呼籲港府儘速與台灣商討解決之道。
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陸委會表示，陳同佳案涉及台台港雙方管轄權及相關公權力行使，必須由雙方政府先談好相關事宜，才有港女命案兇嫌陳同佳來台入境問題。士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，本案基於事實調查所需，港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。
對李家超今日的發言，陸委會指出，對於港方情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責態度。陸委會並強烈要求港方，應負起本案應有的責任，儘速與台灣商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。
港媒香港01報導，李家超今日就陳同佳來台投案一事指稱，香港現行法律不容許港台進行司法協助，並批評台灣將司法協助變成陳同佳投案的前提，是「製造障礙、無理取鬧」，認為有「政治考量」。
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