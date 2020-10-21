連勝文籲陳時中疫苗做好才對得起台灣老百姓

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連勝文進一步分析稱:首先，新冠疫苗研發由於時間緊迫，與一般疫苗需要經過數年的測試，才能提供大眾使用的過程完全不同！現在不管是德國與美國合作的Pfizer/BioNtech，或是Moderna都必須透過緊急授權使用（Emergency Use Authorization ）的機制，縮短研發時程以上市，因此這些不到一年時間就開發出來的疫苗，按照媒體報導，可能要先打一劑，隔一段時間再打第二劑，也就是總共打兩劑才有效，但由於研發時程太短，不知道台灣民眾敢不敢打？
再者，假設大部分的民眾跟我一樣，願意去注射新冠疫苗，但根據媒體，現在最快能上市的疫苗，都需要儲存在零下70度的環境，而即便台灣可以找到適合的冷鏈儲存廠，但如何把疫苗在這種超低溫的條件下，送到眾多基層醫療單位施打，我很好奇！而台灣夏天動輒接近40度的氣候，基層醫療診所到底有沒有這麼多合適的設備可以儲存、保冷，我真的很懷疑！
若台灣沒有辦法把這些新冠疫苗像注射流感疫苗一般，在基層單位完成，只能在有相關設備的大型教學醫院才能接種，那請問同時這麼多人要擠進這些醫院來接種，這些為數有限的大醫院有辦法承受？就算有辦法分批接種，但若需要打兩劑，疫苗才有效的話，很可能第一劑接種的民眾還沒有打完，第二劑就要開始接種了，在消化不了這麼多人的情況下，看到現在流感疫苗注射的亂象，我更加擔心！
連勝文指出，本土的疫苗，根據各個疫苗廠的說法，雖然不需要保存在零下70度的環境，但最順利的話也要等到明年下半年才能提供給民眾，但若不順的話，那到底何時才有足夠的新冠疫苗可以給台灣民眾？沒有人知道。但我們知道的是，沒有疫苗就沒有辦法解封邊境，當所有國外的人都打完之後，台灣卻還在苦苦等待，當邊境持續封鎖時，台灣不僅經濟會受到嚴重衝擊，也真正變成了世界孤兒。
連勝文說，看到這一次流感疫苗接種的亂象，我希望陳時中或是蘇貞昌這兩位，不要僅是沉迷於透過鎖國而得來的防疫成績，不要只是超前部屬2022年的縣市長選舉，甚至肖想2024年的總統，趕快把接種疫苗這種最基本的工作做好，才真正對得起台灣的老百姓！
新聞來源為Newtalk 新頭殼