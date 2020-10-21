連勝文籲陳時中疫苗做好才對得起台灣老百姓

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連勝文籲陳時中疫苗做好才對得起台灣老百姓

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-21 21:13:56

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
公費流感疫苗50至64歲年齡層暫緩接種，行政院長蘇貞昌日前為此道歉，並稱可能是衛福部長陳時中示範打流感疫苖，造成有點像「爆桌」現象。陳時中昨(20日)在立法院被媒體詢問，背黑鍋會不會覺得委屈？他笑說，「不會啊，這有什麼委屈」。對此，藍營智庫副董事長連勝文籲陳時中與蘇貞昌，勿超前部屬2022選舉，疫苗做好才對得起台灣老百姓。
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連勝文稍早在臉書寫下，這次的流感疫苗之亂，展現出台灣民眾健康意識的提昇，同時也顯示，由於在台灣沒事但一出國就被確診新冠肺炎者，已經約50人了，所以很多民眾對於政府防疫成功的各種大內宣，恐怕都是半信半疑！而為了保護自己，先接種流感疫苗，自然就發生了疫苗不夠施打的亂象！然而流感疫苗接種已經實施多年了，還可以搞成這樣，那明年狀況更複雜、客觀條件要求更高的新冠疫苗接種，我很難想像會是什麼狀況？未來新冠疫苗的接種，我相信社會大眾一定會有很多疑問，因為看到現在這種亂象，即便我不是生醫專家，我也會有很多問題！
連勝文進一步分析稱:首先，新冠疫苗研發由於時間緊迫，與一般疫苗需要經過數年的測試，才能提供大眾使用的過程完全不同！現在不管是德國與美國合作的Pfizer/BioNtech，或是Moderna都必須透過緊急授權使用（Emergency Use Authorization ）的機制，縮短研發時程以上市，因此這些不到一年時間就開發出來的疫苗，按照媒體報導，可能要先打一劑，隔一段時間再打第二劑，也就是總共打兩劑才有效，但由於研發時程太短，不知道台灣民眾敢不敢打？

再者，假設大部分的民眾跟我一樣，願意去注射新冠疫苗，但根據媒體，現在最快能上市的疫苗，都需要儲存在零下70度的環境，而即便台灣可以找到適合的冷鏈儲存廠，但如何把疫苗在這種超低溫的條件下，送到眾多基層醫療單位施打，我很好奇！而台灣夏天動輒接近40度的氣候，基層醫療診所到底有沒有這麼多合適的設備可以儲存、保冷，我真的很懷疑！

若台灣沒有辦法把這些新冠疫苗像注射流感疫苗一般，在基層單位完成，只能在有相關設備的大型教學醫院才能接種，那請問同時這麼多人要擠進這些醫院來接種，這些為數有限的大醫院有辦法承受？就算有辦法分批接種，但若需要打兩劑，疫苗才有效的話，很可能第一劑接種的民眾還沒有打完，第二劑就要開始接種了，在消化不了這麼多人的情況下，看到現在流感疫苗注射的亂象，我更加擔心！

連勝文指出，本土的疫苗，根據各個疫苗廠的說法，雖然不需要保存在零下70度的環境，但最順利的話也要等到明年下半年才能提供給民眾，但若不順的話，那到底何時才有足夠的新冠疫苗可以給台灣民眾？沒有人知道。但我們知道的是，沒有疫苗就沒有辦法解封邊境，當所有國外的人都打完之後，台灣卻還在苦苦等待，當邊境持續封鎖時，台灣不僅經濟會受到嚴重衝擊，也真正變成了世界孤兒。

連勝文說，看到這一次流感疫苗接種的亂象，我希望陳時中或是蘇貞昌這兩位，不要僅是沉迷於透過鎖國而得來的防疫成績，不要只是超前部屬2022年的縣市長選舉，甚至肖想2024年的總統，趕快把接種疫苗這種最基本的工作做好，才真正對得起台灣的老百姓！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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