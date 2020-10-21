中職／手指出現生涯最大水泡 邦威腎上腺素爆發咬牙硬撐
中職／手指出現生涯最大水泡 邦威腎上腺素爆發咬牙硬撐
記者黃建霖/新北報導
calendar_today2020-10-21 22:23:30
富邦悍將今天在主場關鍵一戰，靠著先發洋投邦威主投6局，燃燒100球，被敲2支安打，丟掉2分，送出10次三振，終場以4:2擊敗樂天。賽後他透露其實今天他在場上手指起了生涯最大水泡，但是為了勝利仍咬牙硬撐。
「今天賽前只有一個想法，就是怎樣能用一己之力幫助球隊贏球，我是帶著這個信念來準備今天的比賽。也很感謝陳仕朋能在我後面壓制對手，本來想說能多投一點局數，不過教練團有調度，覺得有做到份內的工作。」邦威對於今天的表現做出如此評價。此役大概在第4局時，邦威發現自己右手食指起了水泡，他說當下感覺只是小水泡，但後來發現是「生涯遇到最大的水泡」。不過由於這場勝負很關鍵，所以他還是想辦法在場上盡量撐住，「因為這一戰讓我腎上腺素上升，就是要用盡全力吃掉局數，拚下去！」
「今天球隊在投打守都做得非常好。」邦威也強調本場比賽不只是他，隊友也發揮出色，「可以看出球隊的向心力和想要拚進季後賽目標共識，今天團隊大家都有好表現。」至於總教練洪一中則是稱讚邦威為了球隊做出犧牲，雖然破皮當下感覺怪怪的，但還是選擇撐下去，真的感謝他的付出。