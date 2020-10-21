快訊／高雄深夜傳出槍響　警上門強勢攻堅　嫌犯畏罪自殘

高雄深夜傳出槍響！高雄市警局仁武分局偵辦一起財務糾紛案，21日晚間到鳳山區一間民宅準備攻堅，沒想到黃姓嫌犯拒絕配合並畏罪開槍，目前送往長庚急救，有生命危險。

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▲ 警方鑑識小組到場。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.10.21）

× ▲ 警方鑑識小組到場。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.10.21）

警方表示，江姓夥同陳姓及黃姓男子於10月16日凌晨4時20分，前往鳥松區的王姓男子住家催討債務，卻遭王姓男子言語激怒，憤而竟朝王姓男子開槍，導致被害人王姓男子右大腿受傷，無生命危險。

警方鎖定身分之後，21日晚間到鳳山區一間民宅準備攻堅，沒想到黃姓嫌犯拒絕配合；當警方正準備破門而入時，黃嫌竟然畏罪開槍，目前送往長庚急救，有生命危險。

▲ 大批警力到場。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.10.21）