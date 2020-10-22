《婆婆》中讓人恨得牙癢癢　最顧人怨是他：看到就想轉台

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《婆婆》中讓人恨得牙癢癢　最顧人怨是他：看到就想轉台

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-10-22 12:32:00

_（左起）楊銘威、Darren、鍾欣凌、王少偉在《我的婆婆》將有爆笑演出。（照片提供／公視）
▲楊銘威（左起）、Darren、鍾欣凌、王少偉飾演媽媽和蘇家三兄弟。（圖 / 公視提供）
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》創造高收視、高討論度，將家庭成員們的相處仔細刻劃出來，本周六將迎來精采大結局，劇中隨著「珍賀齋」興起、沒落，蘇家四兄弟、妹妹、媽媽林彩香皆做出曾令觀眾厭惡的決定，《NOWnews今日新聞》為您做出民調「誰的角色最顧人怨」，第一名果然不負眾望！
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▲公視年度家庭鉅作「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》（圖／公視提供）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲得觀眾高度討論。（圖／公視提供）
第三名：林彩香（鍾欣凌 飾）
「珍賀齋」老闆娘林彩香擁有小兒子阿信的1千萬保險金，卻被剩下4個兒女騙光光，看似可憐，不過，林彩香看著老餅鋪「珍賀齋」搖搖欲墜，兒女沒人想接手，在意外之下跟小鷗、發貴達成協議一起重振餅舖，沒想到3人將招牌擦亮後，她卻宣布由大兒子蘇秉忠接手「珍賀齋」，讓小鷗、發貴氣到走人，只為了守著她的舊觀念「要傳承給兒女」，讓觀眾看得痛心，成了大家口中的「老番顛」，榮獲「顧人怨」第三名不為過。

▲鍾欣凌決定把珍賀齋繼承權給大兒子。（圖
▲鍾欣凌決定把「珍賀齋」繼承權給大兒子。（圖 / 公視提供）
▲鍾欣凌在《我的婆婆》裡演技精湛。（圖
▲鍾欣凌在《我的婆婆》裡演技精湛。（圖 / 公視提供）
第二名：蘇秉孝（王少偉 飾）

蘇秉孝在劇中靠著賣假貨維生，成天做發財夢、不切實際，一心期待著女兒妮妮成為體壇之星，某次回到家鄉說要培養女兒當國手，需要募集資金出國比賽，利用一哥向全鄉親募款，最後大家守在電視機前，才發現國手名單根本沒有妮妮，意識到自己被騙，媽媽只好挨家挨戶替兒子收拾爛攤子，成為全村最大惡人，之後還有臉回村搶「珍賀齋」經營權，看了令人鼻酸！

▲王少偉行為被網友罵翻。（圖
▲王少偉（左）詐騙全村的行為被網友罵翻。（圖 / 公視提供）
第一名：蘇秉忠（Darren邱凱偉 飾）

蘇秉忠身為蘇家大兒子一心只聽老婆的話，這次回到「珍賀齋」搶繼承權也是老婆慫恿下才回去，沒有任何經營觀念的他，只想著走捷徑賺錢，不但對做餅師傅態度嚴苛，連薪水也斤斤計較，還擺出老闆氣勢虎假虎威，做事方法令觀眾討厭至極，以44%的得票數榮獲「顧人怨」民調第一名！

Darren得知自己飾演的蘇秉忠如此討人厭，發表得獎感言表示，一開始那麼多人討厭，想說是不是自己演得很差，「但後來轉念一想，秉忠讓那麼多人恨得牙癢癢的，也表示這個角色有詮釋到位了」，加上很多粉絲在網路上罵秉忠，說看了秉忠就想轉台，「但也是有粉絲說演得很好，把秉忠怕老婆、對家裡又沒甚麼貢獻，那個態度跟神情演活了。」最後，Darren也很開心《我的婆婆》能有好成績，角色受到高度討論，非常謝謝觀眾支持。

▲《我的婆婆》Darren
▲《我的婆婆》Darren 返家搶老店經營權。（圖／公視提供）
▲楊銘威（左起）、Darren邱凱偉，王少偉，三兄弟將聯手回珍賀齋騙鍾欣凌錢。（圖
▲楊銘威（左起）、Darren邱凱偉、王少偉，聯手回珍賀齋騙媽媽的錢。（圖 / 公視提供）
 
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