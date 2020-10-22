《婆婆》中讓人恨得牙癢癢　最顧人怨是他：看到就想轉台

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第三名：林彩香（鍾欣凌 飾）
「珍賀齋」老闆娘林彩香擁有小兒子阿信的1千萬保險金，卻被剩下4個兒女騙光光，看似可憐，不過，林彩香看著老餅鋪「珍賀齋」搖搖欲墜，兒女沒人想接手，在意外之下跟小鷗、發貴達成協議一起重振餅舖，沒想到3人將招牌擦亮後，她卻宣布由大兒子蘇秉忠接手「珍賀齋」，讓小鷗、發貴氣到走人，只為了守著她的舊觀念「要傳承給兒女」，讓觀眾看得痛心，成了大家口中的「老番顛」，榮獲「顧人怨」第三名不為過。
第二名：蘇秉孝（王少偉 飾）
蘇秉孝在劇中靠著賣假貨維生，成天做發財夢、不切實際，一心期待著女兒妮妮成為體壇之星，某次回到家鄉說要培養女兒當國手，需要募集資金出國比賽，利用一哥向全鄉親募款，最後大家守在電視機前，才發現國手名單根本沒有妮妮，意識到自己被騙，媽媽只好挨家挨戶替兒子收拾爛攤子，成為全村最大惡人，之後還有臉回村搶「珍賀齋」經營權，看了令人鼻酸！
第一名：蘇秉忠（Darren邱凱偉 飾）
蘇秉忠身為蘇家大兒子一心只聽老婆的話，這次回到「珍賀齋」搶繼承權也是老婆慫恿下才回去，沒有任何經營觀念的他，只想著走捷徑賺錢，不但對做餅師傅態度嚴苛，連薪水也斤斤計較，還擺出老闆氣勢虎假虎威，做事方法令觀眾討厭至極，以44%的得票數榮獲「顧人怨」民調第一名！
Darren得知自己飾演的蘇秉忠如此討人厭，發表得獎感言表示，一開始那麼多人討厭，想說是不是自己演得很差，「但後來轉念一想，秉忠讓那麼多人恨得牙癢癢的，也表示這個角色有詮釋到位了」，加上很多粉絲在網路上罵秉忠，說看了秉忠就想轉台，「但也是有粉絲說演得很好，把秉忠怕老婆、對家裡又沒甚麼貢獻，那個態度跟神情演活了。」最後，Darren也很開心《我的婆婆》能有好成績，角色受到高度討論，非常謝謝觀眾支持。
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