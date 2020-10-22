美宣布18億美元對台3軍售　無人機、岸置魚叉飛彈落空　

美國政府於美東時間21日一次宣布3筆對台軍售案，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元（約新台幣543億元）。這是美國總統川普上任後第8次對台軍售。外交部表示已收到通知，對此表示歡迎。

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美國這次宣佈3筆軍售包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額達10.08億美元。

第2筆軍售案包括11個M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）發射器、64枚M57陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，總額為4.361億美元。





第3筆軍售案則是6套MS110型「F-16新式偵照莢艙」、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，總額為3.672億美元。



不過，之前外媒傳出的MQ-9「海上衛士」無人偵察機與岸置魚叉反艦飛彈，並不在這次的軍售名單中。駐美代表蕭美琴日前在美國智庫演說中，證實我國爭取美國出售岸置魚叉反艦飛彈。



外交部今日表示，在21日已正式接到美國政府通知，將對台出售一批防衛性武器，包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）及F-16新式偵照莢艙，總價值約18.1億美元。這是川普總統任內第8度宣布對台軍售，對我國防衛能力提升及維護區域和平與穩定的能力極有幫助，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府以具體行動履行《台灣關係法》及「對台六項保證」對台灣的安全承諾。

外交部強調，我國將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。