北台越晚越濕涼降到18度！北北基「4縣市」大豪雨特報

「沙德爾」颱風今（22）天因其北方的高壓減弱，而向西北西，明日高壓增強再轉偏西，朝海南島南方近海前進。氣象專家吳德榮指出，今日至明晨受「共伴效應」影響，北部及東半部有雨，中南部亦有局部短暫雨的機率、山區較平地明顯；北海岸、北部山區及東半部局部地區有較大雨勢，應注意氣象局的特報。冷空氣南下，各地氣溫下降，北台愈晚愈濕涼。氣溫方面，北部24降至18度、中部20至32度、南部21至32度、東部19至28度。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，最新模式模擬顯示，明（23日）白天起降雨逐漸減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，北台微冷，中南部氣溫略降。周六（24日）至下周二（27日）東北風偏弱、且較乾，各地轉為晴時多雲的天氣；周六白天在陽光下各地舒適（北台高溫約26度、中南部約30度）、早晚稍有寒意（清晨平地最低溫約可降至16至18度）。

▲「沙德爾」向西北西，明（23）日再轉偏西，朝海南島南方近海前進。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

至於下周（25）日至周二（27）冷空氣則逐漸減弱，各地白天氣溫舒適至微熱，早晚很涼，仍應注意日夜溫差較大。下周三（28日）東北風增強，再現「迎風雨、背風晴」的天氣型態。

而受到東北風及「沙德爾」颱風外圍環流影響，氣象局今（22）日也針對4縣市發布大豪雨特報，大豪雨地區：基隆市、新北市；豪雨地區：台北市；大雨地區：宜蘭縣。（編輯：許苡晴）