美對台軍售18億美元武器 嚴德發：不跟中共軍備競賽
美對台軍售18億美元武器 嚴德發：不跟中共軍備競賽
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-22 09:32:26
美國政府於美東時間21日宣布三筆對台軍售案，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16戰機新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元（約新台幣543億元）。國防部長嚴德發今（22）日表示，美國對台軍售項目依據敵情需求，台灣不會與中國做軍備競賽。
立院外交及國防委員會邀請國防部部長報告「國軍提升後備戰力」，並備質詢。媒體詢問美國對台三項軍售項目中，其中兩項射程可以打到對岸，這樣是否為售台攻擊性武器？嚴德發答覆表示，我們不跟中共做軍備競賽，完全依照重層嚇阻、防衛固守，我們的戰略構想、防衛需求來做建置，這些軍購品項還要通過立院的預算審核，才會向美方遞交發價書。媒體追問教召人員薪資是否要提升、檢討？嚴德發表示，配合後備戰力改革，教召人員等同於現役軍人，士兵薪資提升到1.5倍，也就是1500元，士官、軍官待遇也都提升，接獲教召未來一年去營站消費也都有優惠，希望大家共同參與全民國防。