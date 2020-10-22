名家論壇》劉仕傑／中國是麻煩製造者，台灣不是。

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第一，這件事為何是由外媒率先報導？
駐斐濟台北商務辦事處官網針對當天國慶酒會發佈新聞稿，文中隻字未提當天中國外交官鬧場事件。事後回想，台灣政府在這件事的新聞處理方向，是否有商榷的空間？如果不是外媒在事發十天後揭露，是否台灣社會將無從知悉這起事件？
目前外界無法得知當天現場細節，但中國從外交戰狼變成外交流氓，打人之後還試圖卸責甚至誣陷我方人員先動手，我們如果不在一開始展現強硬態度，事隔多日才被動回應，是否會有國際輿論上屈居弱勢之風險？
中國外交官在斐濟動粗，也許是現場臨時起意雙方擦槍走火，但中國外交人員近年來在國際媒體上或因上級授意而動輒出現臉紅脖子粗的無禮強辯行為早已不是新聞。如果我們息事寧人或消極處理，不啻等於變相鼓勵中共戰狼外交官未來持續得寸進尺，繼續侵門踏戶。不要忘記，每年台灣一百多個駐外館處都會舉辦國慶酒會，如果這一次中共外交官在斐濟打人事件雷聲大雨點小，爾後是否每年台灣駐外館處舉辦國慶酒會，台灣外交官都得提心吊膽？
第二，這起事件跟兩岸關係呈現冰點是否有關？
事發後部分輿論（例如特定藍營人士）風向是，因為小英政府讓兩岸關係緊張，導致這起斐濟衝突事件，而台灣政府應該試圖降低兩岸緊張，未來才不會再次發生類似意外。
我不認同這樣本末倒置的說法。
兩岸關係陷入冰點並非台灣的問題，我們從未尋求製造衝突，一直以來，在國際場域上製造衝突跟不安的都是中國。事實上，中共的戰狼外交未能得到主流國際社會的認同。孔子學院引起美國學界高度不安，美國政府已經準備將孔子學院逐出美國。根據美國皮尤民調中心（ Pew Research Center ）顯示，美國人民不分黨派對中國不滿情緒來到歷史新高。中國隱滿新冠肺炎疫情，讓全世界付出巨額代價，而疫情還沒到停損點。簡言之，中國是麻煩製造者，台灣不是。
應該要為這起斐濟事件負責的是中國，不是台灣。台灣外交人員不會無緣無故跑到中共十一國慶酒會鬧場，更不會主動動手打人。今天台灣外交人員遭受暴力攻擊，我們不需要溫良恭儉讓，反而應該展現足夠的底氣，挺起胸膛。在這起斐濟事件上，我們最不該做的，就是事後自我檢討。
第三，台灣政府可以思考如何強化國際視聽。
台灣外交部在事發後發了一則推特，做法沒有問題。可是除此之外，能不能用更積極的方式向國際社會表達對中共的譴責之意？例如用投書國際媒體或是拍攝英文影片的方式，向國際社會完整說明本案經過。
案發迄今，駐斐濟台北商務辦事處官網仍然放著原本的國慶酒會新聞稿，未見修改文字，也沒有針對這起打人事件發佈新的新聞稿。如果能夠針對這起事件發佈中英文新聞稿，相信也能有助端正國際視聽。
●作者：劉仕傑／時代力量國際部主任、前外交官
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