美售台武器射程能打到中國對岸兵力？嚴德發：有可能

軍情局退役岳姓少將、張姓上校、周姓上校涉捲入共諜案，涉嫌多次引介軍情局退役軍官認識大陸國安人員，甚至交付情報資訊。北檢昨（21）日指揮調查局搜索、約談岳姓少將等3嫌到案。國防部長嚴德發今（22）日表示，經過調查現役軍情局人員未涉案。

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立院外交及國防委員會邀請國防部報告「國軍提升後備戰力」，並備質詢。民進黨立委羅致政詢問美國批准對台三項軍售，其中增程型據外

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羅致政進一步追問軍情局退伍人員涉共諜案，國防部掌握情況如何？嚴德發表示，這是軍情局自查發現有異，因此移送國安單位調查，我們調查目前現役人員沒有涉案，絕大多數情治工作長年在幕後為國家安全付出表達感謝。如果經查這三人犯罪行為真的確定，這是令人不齒的行為。

羅致政追問有沒有機密資料外洩？嚴德發表示，目前還在偵辦當中，不方便說，會加強保防工作。