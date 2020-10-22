NBA／新主帥上任讚鵜鶘天賦爆表 看好怪物狀元未來
NBA／新主帥上任讚鵜鶘天賦爆表 看好怪物狀元未來
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-22 10:16:16
根據美國媒體報導，鵜鶘新任主帥將由Stan Van Gundy接掌兵符，雙方簽下4年合約，Van Gundy表示鵜鶘陣中有9名25歲以下的球員，是一支很有年輕天賦的球隊，特別是「怪物狀元」Zion Williamson。
鵜鶘今年8月開除總教練Alvin Gentry，美國媒體《ESPN》今天報導Van Gundy將成為鵜鶘隊史第7位總教練，受訪時表示，自已其實一職都還想執教，加入充滿天賦的鵜鶘隊讓他很激動，等不及要展開新工作了。對於鵜鶘陣容，Van Gundy說，「我們有9位25歲以下的球員，所以是支很有年輕天賦的球隊，也有很多效率仍舊好的老將，球員組成很平衡，儘管本季僅排在西區第13，不過只要給年輕球員一點時間成長，前途不可限量。」
Van Gundy也談到Williamson，「我不確定有沒有人像他一樣，他很獨特，有高壯身材、敏捷和運動能力，通常這些能力不會一起出現，人們總想把他跟LeBron James和Charles Barkley比較，但還是不太一樣。」
Van Gundy續道，「Williamson很獨特和他們不一樣，James是球隊主要控球者，可能比較偏向Barkley，不過Williamson更無私，能很快做出決策，不黏球，所以隊友們都會很欣賞他。」