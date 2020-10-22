江啟臣：台灣光復4大意義　蔡英文刻意淡化

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主持人，各位貴賓，各位朋友們，大家早！今天我懷著慎重、感恩的心，來參加台灣光復七十五周年研討會。七十五年前，中華民國歷經了八年對日抗戰，犧牲了無數軍民同胞的生命，才爭取到最後勝利。10月25日在台北公會堂，在台日軍代表安藤吉利將軍簽字投降，正式終結了日本帝國在台長達半個世紀的殖民統治。
對中華民國全國軍民而言，光復台灣，不僅是對日本帝國軍國主義侵略擴張的反擊；更扭轉了自清末以來，中國遭遇殖民主義侵蝕瓜分的歷史羞辱，振奮人心。
對當時多數台灣人而言，這一天則代表戰爭的落幕、日本殖民統治的結束，更象徵與父祖之國的團聚。當年許多台灣民眾興高采烈、張燈結彩地慶祝；只要翻閱當年的照片及媒體報導，歡欣之情歷歷在目。
如果看得更深遠，還有許多人，在這天承受著不同的悲歡離合。
對當時受到社會主義思潮影響的台灣人士而言，這一天代表的是殖民體系瓦解，與社會改革契機的浮現。
當時不少海外台灣人，例如在東南亞的台籍日本兵，因此搖身一變成為戰勝國國民；如果不是台灣光復的話，他們差點被當成戰敗日本人對待，後果不堪設想。
不管從任何角度，台灣光復都是個意義深遠的日子。
也因此，近年隨著光復節取消放假，加上民進黨政府的漠視，台灣社會逐漸淡忘這一天的歷史意涵，十分讓人遺憾。而我們今天舉辦這場光復七十五周年的研討會，除了緬懷先人抗戰的犧牲，更是希望喚起社會各界，重省台灣光復的意義。
我認為，台灣光復至少有四項重大意義與影響，不可磨滅：
首先、台灣人在法律上不再是「次等公民」。
日本殖民統治時期，台灣人與日本人在法律上有不同的義務與權利與。在台灣的日本人自稱「內地人」，適用日本的「內地法」；台灣人為「本島人」，必須遵守總督的行政命令，亦即管控殖民地的「外地法」。
台灣光復後，依循中華民國憲法，台灣民眾成為中華民國國民，享有憲法上賦予的，人人平等的權利與義務。
以「教育權」為例，日本殖民時期雖然後來喊出「內台共學」的口號，實際上仍維持台籍與日籍學生的差別待遇。台灣人只能讀程度較低的公學校，中學以後也以技職教育為主。即使是少數能上大學的台籍菁英，也只限讀理工農醫等領域。
對比之下，光復以來我們先後實施六年、九年，到今天延伸到十二年的國民義務教育，健全各級教育制度與規模，讓每個人都有機會接受完整教育。即便是三級貧戶之子，也有機會當上總統。
其次、台灣得以擺脫「殖民經濟」格局，發展自身產業。
日本殖民年代，台灣的經濟產業雖有一定發展，但整體不脫「工業日本、農業台灣」的格局，仍是以台灣的資源、人力來成就日本的「殖民地經濟」或戰爭補給模式。這些史實，在近來卻常被刻意美化或忽略。
台灣光復，終結了過去「殖民經濟」發展模式。中央政府來台後，以國父思想為基礎，轉而發展以台灣自身為主體的產業經濟，並在內外局勢變遷下，一次次調整經濟政策，化危機為轉機。
1950年代，我們從「進口替代」走向「加工出口」，創造了第一波經濟起飛；1970年代遇上兩次石油危機時，我們則透過推動十大建設、十二項建設等來擴大內需，帶動經濟動能；1990年代面對全球化壓力，我們更在推動自由化、國際化之外，推動高科技產業發展，以及傳統產業轉型，創造台灣經濟的續航力。
第三、台灣得以逐步走向「政治民主化」。
1920 年代，蔣渭水等人組織台灣文化協會，推動台灣議會設置請願運動——甚至來自我家鄉的豐原青年謝文達，還直接開飛機到東京去撒傳單；這是台灣人爭民主的開始。
到了1935年，台灣終於出現地方議會，但半數議員仍為官派，且多為日本人；地方自治的民主化，只做了半套。
直到光復後，台灣民眾回歸中華民國，才擁有憲法中規範的民主權利。隔年，台灣就首度舉辦鄉鎮市區代表選舉，以及村里長選舉；1947跟48年，台灣民眾分別參與了全國國大代表、立法委員的選舉。1950年，台灣人就開始選縣市長、縣市議員。
大家現在常常說以前是威權時代，好像民主化是解嚴後才開始。但其實從光復以來，台灣人就一直享有高於日本時期的民主權力；只有在中央層級，才因大陸淪陷與動員戡亂而受限。直到1991 年廢止動員戡亂後，我國隨即推動中央民代全面改選；1996年更啟動總統直選，創造了華人世界的民主奇蹟。
第四、中華文化的連結。
日本殖民後期，在台灣力推皇民化運動——包括更改姓氏，限制原本語言使用，推廣日本的神道教等等。
台灣光復則推翻上述政策。民眾得以恢復原本姓名，用原本的中文來思考書寫；各種民間信仰、傳統民藝也可重現。台灣人得以與自己祖先傳承下來的精神與文化傳統，重新連結。
中華民國在中國國民黨領導下，獲得對日抗戰的勝利、光復台灣，這是不可抹滅的事實。光復以來，我們逐步落實憲法中的平權理念，戮力建設台灣經濟，推動政治民主化，發揚中華文化；再加上數十萬捍衛台澎金馬的國軍，保障了台灣的安全和平。
大家都清楚，國民黨主政下，努力把台灣建設成三民主義「民有、民治、民享」的模範，並作為大陸共產制度的對照。
對於台灣光復後的種種，在民主化的台灣，我們理應有更自由寬闊的空間，去重新凝視歷史，促成不同族群、不同視角的對話。 我深信，唯有還原戰爭的殘酷真相，看懂不同群體記憶中的悲歡離合， 台灣才能找真正到和解共生的未來。