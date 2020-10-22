486先生發文用「她」素顏照！本尊現身回應：圖文不符

知名團購達人「486先生」陳延昶經常在臉書發文，表達對政令、時事的看法與見解。今（22）早他在臉書PO出一張美女照，並表示「一個人的個性，會影響你的命。」不過，由於貼文附圖是用公司發言人Jessica的素顏照，因此也釣出本尊現身回應「逼逼！圖文不符！」

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「486先生」貼出一張正妹照發文指出，以前高中時期認識一個人，這個雖不很熟，但平常言行舉止就知道是一個小雞肚腸的人，所以當時他也沒想跟這人親近。30多年過去，日前有個滿頭白髮、很滄桑的人來公司提案，看到這業務，才驚覺「不就是當初年輕時認識的這人？」

▲「486先生」臉書發文「圖文不符」，附圖使用公司發言人Jessica的素顏照。（圖／翻攝自「486先生」臉書）

「486先生」表示，幾十年過去，這人在一間小公司跑業務，從言談舉止穿著看得出來這些年過得並不如意，他並直言「一個人的個性，會影響你的命。」他認為「爽朗大方不計較熱情熱心的人再怎樣也很難混的差，反之，愛計較愛佔人便宜的人，你說會有人會想幫你嗎？」





而仔細一看該篇貼文會發現暗藏「亮點」，附圖其實是用他公司發言人Jessica的素顏照，因此也釣出本尊回應「逼逼！！！！！圖文不符！！！！！史上最煩的老闆...只是沒擦口紅而已..可以不要私自取用人家的照片嗎.....」這番話也笑翻不少網友，還有人留言「其實大家的讚都是給發言人的...大哥別傷心...」（編輯：許苡晴）