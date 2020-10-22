青年團體發起連署　籲NCC不予中天換照

國家通訊傳播委員會（NCC）即將在26日舉行中天電視換照聽證會，對此我們認為，由台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、青年抵制假新聞陣線等青年團體發起連署，認為中天過去6年間，並未確實履行2014年換照所要求的附款，也不符合媒體應盡讀事實查證職責，缺乏媒體及法律的基本要求，因而要求NCC應嚴審、檢視中天過去違法報導情事、未落實換照附款情況，不予換照。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2014年時，中天於當時換照諮詢委員會初審中，有過半數專家認為，中天並未善盡媒體職責而不應換照，而NCC當時以「四項附款」作為通過中天換照前提，包含一定期辦理員工教育訓練，倫理委員會外部委員涵納性別平權、婦女權益、兒少保護、新聞自由、消費者保護等公民團體與專家學者，盡速補實一名專職專責編審人員，落實獨立審查人制度。

不過青民協指出，在過去幾年，中天不僅未落實獨立審查人制度，直至2019年才聘請獨立審查人，甚至過往中天內部之倫理委員會，對於談話節目之內容更曾表示，「評論節目並非新聞報導，製作單位沒有事實查證的責任」；在2019年間，中天新聞台更多次有違反《衛星廣播電視法》事實查證原則、妨害兒少身心健康、妨害公序良俗、節目廣告化，導致NCC開罰情事，於2019年遭開罰高達553萬元，是國內新聞台之冠。





青民協表示，中天所須履行的改善附款，並非當前民進黨政府所做出的決議，而是於2014年國民黨執政時期，NCC所提出作為通過換照的前提，部分有心人士，不應高舉新聞自由大旗，而忽視所謂新聞自由的實質意義，放任中天持續破壞公共輿論品質和壓縮言論自由。

青民協最後說明，自2012年反媒體壟斷運動，至2019年各大專校院學生反中天、中時，進而成立青年抵制假新聞陣線，青年學生對於建立符合公眾利益、善盡查證義務之媒體立場，從未動搖。針對中天換照，我們要求NCC應對中天電視台秉持其專業審查、檢視過去不良紀錄，不予換照。