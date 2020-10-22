深夜警方上門攻堅　嫌犯為4000元財務畏罪自戕

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深夜警方上門攻堅　嫌犯為4000元財務畏罪自戕

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-22 11:23:27

▲ 警方上門強勢攻堅。（圖／記者郭俊暉翻攝）
▲高雄市警局仁武分局偵辦一起財務糾紛案，21日晚間到鳳山區一間民宅埋伏準備攻堅，沒想到黃男疑似自知警方找上門難逃法網，拒絕配合因而朝自己頭部開1槍。（圖／記者郭俊暉翻攝）
高雄深夜傳出槍響！高雄市警局仁武分局偵辦一起財務糾紛案，21日晚間到鳳山區一間民宅埋伏準備攻堅，沒想到黃男疑似自知警方找上門難逃法網，拒絕配合因而朝自己頭部開1槍，有生命危險同時警方也在現場起獲改造手槍一把、兩枚彈殼。
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▲ 警方鑑識小組到場。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.10.21）
案件起因於16日凌晨4時黃嫌（39歲）夥同江姓、陳姓男子到鳥松區王姓被害人（41歲）住家追討一筆新台幣4000元的債務，因被害人王男言語激怒對方，黃嫌對王男開槍，據知被害人右大腿受傷，無生命危險仁武分局偵查隊隊長陳嘉宏表示，由於王姓被害人為毒品通緝犯，警方24小時派員戒護，一出院就將入監服刑。
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▲ 大批警力到場。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.10.21）
陳嘉宏也指出，案發後警方組成專案小組會同檢方查辦，發現3人熟識，且都有毒品前科，3人犯案後活動區域相當廣闊，包括鳥松區、大樹區、大寮區、鳳山區等多處，警方針對他們的交往及動態擴大調閱監視器，19日及21日先拘提江姓、陳姓男子到案。

警方鎖定嫌犯身分之後，21日晚間10時左右到鳳山區一間民宅準備攻堅，沒想到黃姓嫌犯拒絕配合；當員警攻堅進入屋內，犯嫌往住宅2樓逃逸，員警追捕上樓，得知犯嫌反鎖於屋內並朝頭部開1槍，頭部中彈，有生命危險。

仁武分局指出，該民宅是黃嫌友人的住處，屋內尚有另1人，警方目前掌握黃嫌持手槍自盡，彈匣內已無其它子彈，警方於現場起獲改造手槍一把、兩枚彈殼，且黃嫌有毒品及竊盜前科，警方還要再追查黃嫌日前犯案的動機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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