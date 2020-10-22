推動雙語國家有譜？教育部與英國在台辦事處簽合作意向書
推動雙語國家有譜？教育部與英國在台辦事處簽合作意向書
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-22 11:10:11
為推動及擴大台英教育交流及促進雙方長期合作，教育部與英國在台辦事處昨（21）日在世貿國際會議廳正式簽署教育合作意向書，未來雙方將在英語教學、學習及評量部分共同合作，促進台灣達成雙語國家政策目標。
教育部部長潘文忠與英國在台辦事處處長唐凱琳代表雙方共同簽署合作意向書，英國國際貿易部貿易政策部部長韓斯也透過視訊參與見證，我方代表還包括教育部政務次長劉孟奇、外交部代表及各大專校院校長等，英國文化協會羅瑞福處長亦出席共襄盛舉。依據行政院所發布「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部以全面啟動教育體系的雙語活化、培養台灣走向世界的雙語人才為目標，透過加速教學活化及生活化、擴增英語人力資源、善用科技普及個別化學習、促進教育體系國際化、鬆綁法規建立彈性機制等五大策略，展現政府推動雙語國家政策的決心。
潘文忠致詞表示，教育部致力與各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系之發展，並培養學生因應全球化挑戰的能力。在此一政策下，台英雙邊教育合作關係近年來亦迅速發展，目前英國在台留學生約400多人，在英國的台灣學生約3850人，英國與我國大專院校簽訂學術交流協議共209件。潘文忠強調，為提升台灣學生英語能力及進行學生英語力評量，教育部將與英國文化協會共同合作，評估台灣9年級和12年級學生的英語水準，及協助15所大學提升英語教學及學生英語能力，並將視成效推廣至其他大學校院。