志願役戰力比較強！立委提議女性軍士官也要教召
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-22 12:08:08｜update2020-10-22 12:08:30
共機近期不斷擾台，引發國人關注國軍後備戰力是否夠因應威脅。國防部將於2022年成立防衛動員署，後備軍人教育召集也將進行改革，民進黨立委呼籲志願役女兵戰力強，應該也要納入教召行列。國防部表示，會納入評估。
立院外交及國防委員會邀請國防部部長報告「國軍提升後備戰力」，並備質詢。民進黨立委蔡適應詢問嚴德發：「志願役跟義務役誰戰力強？」嚴德發答覆表示，「志願役戰力強。」蔡適應又問：「女性志願役跟軍事訓練役誰戰力強？」嚴德發表示，因為志願役役期比較長，戰力比較強。蔡適應追問網路上有聲音說女性應納入，部長認為女性志願役戰力強，要不要納入？國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，現在依法女兵要納入，軍官、士官就自行選擇。蔡適應反問說，「這不是矛盾了？」韓岡明表示，修法時會做評估。
嚴德發指出，軍士官當然要長留久用，不過因為役期長，久了以後會不會過了精壯之年，這還要再評估。蔡適應反駁表示，「男生就不會有過了精壯之年的問題嗎？」以前招募女性軍士官沒想這麼多，那時候人也少，現階段可以編管的女性軍士官人數非常多，可以達到一到兩個獨立旅，最近很多人在網路上呼籲女性要當兵，就這件事情可以考慮納入。