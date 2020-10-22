NBA／火爆個性沒變！前勇士成員自曝首次練球就被嘴綠吼
NBA／火爆個性沒變！前勇士成員自曝首次練球就被嘴綠吼
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-22 12:26:22
2018年曾隨金州勇士拿下NBA生涯首冠的以色列球員Omri Casspi近日上節目回顧起趣事，說他剛加盟勇士時就被「嘴綠」Draymond Green吼過，也表示外界都低估勇士，下季全員健康肯定是西區前4強。
Casspi在2009年首輪第23順位被國王選中，也成為首名在首輪被挑中的以色列球員，2017年轉戰勇士，出賽53場，可惜季後賽前受傷被裁，將位置讓給Quinn Cook，不過勇士最後奪冠仍頒給他一枚冠軍金戒。Casspi上播客節目時透露，2017年賽季開打前，剛下飛機進行第一次訓練，教練Steve Kerr要他們打全場訓練賽，「我和Green同隊，後來我們輸了，對手一衝過來就得分，他就對我喊，Omri！你在搞什麼！」
Casspi續道，「當時我還搞不清楚狀況，回問他，你說什麼？Green回來對我吼，打吧！我們衝！」賽後勇士助教向Casspi解釋，Green是在用他自己的方式激勵新隊友，並沒有不尊重他。Casspi也笑說這是個很有趣的小故事，自己並沒有生氣，「Dray是個好人，他是我周圍最聰明的人之一。」他也看好前東家若全員健康，加上新賽季的榜眼籤，將重返西區前四，非常期待他們的表現。