單親媽喊肚子餓！她爽口請吃麵　下秒聽到「這句」超傻眼

社會上有許多弱勢族群與單親家庭，不少善心人士都會伸出援手幫助對方，不過，這樣的好心也不免會被人惡意濫用，讓人心裡不是滋味。一名來自台南的女網友就透露，自己去買麵時，遇到一位自稱是單親媽媽的女子，對方喊肚子餓，拜託她買東西讓她充飢，女網友當下爽口答應，但下秒單親媽竟說了「一句話」，讓她瞬間傻眼，直呼「還挑勒！」

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張照片並表示，自己中午到紅燒土魠魚焿店買午餐，突然有位婦人跟她說，「可以拜託一下嗎？我是單親媽媽，手又不方便，肚子餓，可不可以給我一些錢買東西吃？」她聽後隨即答應對方，「好啊！你要吃什麼？我請你」，沒想到這位單親媽竟回應「太多人請我吃這個麵了，我不想吃了」，讓她當場傻眼。

▲有女網友指出，一位單親媽喊餓，並請她買東西讓她充飢，她當下立馬答應，沒想到單親媽竟說「太多人請我吃這個麵了，我不想吃了」，讓她超傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

而原PO聽到這句話後，立刻拒絕幫忙她，單親媽見情況不妙，馬上改口說「那吃蝦仁飯好了」，讓原PO白眼簡直翻到後腦勺，怒喊「還挑勒！」對此，網友則議論紛紛，「讓人完全不想憐惜的單親媽...」「是我也會花錢買給他吃而不是給他錢，但如果遇到這種會挑的，我就不理會了！太多人請他吃，所以她是每天都當伸手牌嗎？」「好心被濫用！」「也許根本就是好吃懶做的人，根本不是單親媽媽」。

另還有在地人透露，這位自稱單親媽的女子，其實經常到處求人，「她也會在民族路上的石精臼牛肉湯附近出現，一樣的說法，一樣的作法，第一次有幫忙她，她還指定吃XX炒飯，遇過兩次的我，第二次都直接拒絕，沒辦法用所謂的惻隱之心看待她」、「她上次在永樂燒肉飯也這樣跟我說，我男朋友以為她是要推銷，還跟她說不用了」。（編輯：許苡晴）