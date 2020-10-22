台鐵斷軌44公分還行經2列車！林佳龍要求究責、嚴懲

昨（21）日是普悠瑪列車事故兩周年，運安會日前也公布調查報告，交通部長林佳龍也請台鐵報告總體檢建議改善144項目改善情形，但卻意外發現5月19日台鐵第3218次成功站重大鐵道事故，該站南側出現44公分斷軌，還讓莒光號、普悠瑪列車通過斷軌處，卻未依SOP進行通報，林佳龍今（22）日於臉書發文表示，已啟動調查，釐清問題，並要究責、加重懲處。

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林佳龍說明，台鐵519鋼軌斷裂事件，涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報、安全管理三方面。除了要求台鐵配合運安會提供詳細的資訊，也啟動調查、釐清問題、究責、加重懲處。已經要求台鐵務必全力配合運安會的調查，誠實面對，讓運安會專家協助釐清問題、進行診斷治療。

林佳龍同時說明，交通部會同鐵道局，同步啟動行政調查，並邀請外部專家參與，進行全面檢討及體檢，並會追究行政責任，提高懲處層級，這是安全管理的疏失，絕對不能推給基層承擔。鋼軌檢修作業流程及通報機制與實務上的落差，必須在本周內落實內部布達及訓練，而針對軌道檢查車遲遲無法驗收使用，台鐵已經解約，優先採購巡軌儀。





另外，也對全台的彎道鋼軌加強檢查，台鐵須在一周內向交通部及運安會報告檢修及改善情形，並提出後續改進計畫。





林佳龍表示，這次斷軌，好在司機員和調度員有警覺性，才及時避免發生更大的災難。但也發現，實務上的檢修和通報過程，時常沒有照SOP進行，「如果沒有辦法落實，那訂再多規定和SOP也沒有用」系統性的問題，必須有系統的解決，這應該由中高階主管必須共同負起拴緊螺絲的責任。

林佳龍說，希望台鐵經過這個事件，再次一一檢視總體檢144項目落實情形，不能流於紙上作業、要能深切檢討，從制度、執行面改善，唯有嚴謹地落實檢討改善，台鐵才能永續經營，提供安全的輸運服務。