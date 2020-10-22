中國取代美國領導地位受阻　路透：戰狼外交反給自己扣分

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而中國另一方面，在美國宣布退出 WHO 的同時承諾會增加 20 億美元的資助，並且領導了 15 個聯合國機構中的 4 個。作為全球第二大經濟體，中國自己成立了不少多邊機構，提倡一帶一路，在亞洲大量投資基礎建設。
卡內基－清華大學全球政策中心主任韓磊（ Paul Haenle ）認為，雖然中國致力於利用美國退出國際舞台的機會，但中國很難將這些經貿影響力轉化為外交上的成功。以今年的疫情為例，雖然中國本土疫情受到遏制，但早期的處置失當仍然受到全球批評。
中國的「戰狼外交」，包括：箝制外國對香港、新疆問題的關切，以及在南海的軍事建設、對台灣的軍事威嚇，都讓國際社會減少對中國的信心。前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（ Susan Thornton ）表示，很多人認為美國退出國際舞台是中國的大好機會，但令人驚訝的是，中國的戰狼外交削弱了這些優勢。
從表面上來看，中國官方多次聲稱不想取代美國，而中國對外的外交關係，常常是交易性的，以不干預他國內政，要求對方不介入中國內政，從而摧毀華盛頓的「長臂管轄權」（ long-arm jurisdiction ）。但實際上，中國一帶一路經濟建設，缺乏透明度，而且掌握了不少發展中國家的經濟命脈。
外交關係委員會高級研究員格維茲（ Julian Gewirtz ）表示，中國對改變全球體系的野心還尚未被明確證實，但她指出中國的外交辭令常常是陳腔濫調，呼籲外界不要以中國的承諾作為判斷的標準，應該了解它過去的紀錄及行為。
皮尤研究中心（ Pew Research Center ）近期的民調顯示，經濟發展較好的 14 個國家，普遍都對中國抱持負面看法。4 月一份中國的內部文件流出，內容腳告在疫情爆發後，對北京的敵對情緒呈現上升的趨勢。《路透社》引述知情人士消息，對中國的敵對感到達 1989 年天安門事件以來的最高峰。
美國總統大選將近，拜登被對手川普批評對中國立場軟弱，但《路透社》分析，拜登仍會保持中國立場，但會以傳統的外交方式與盟友、國際機構接觸，例如留在世界衛生組織、重新加入《巴黎協定》。