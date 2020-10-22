國民黨團挺中天　嗆蘇貞昌開裁罰政治新聞先例

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國民黨團首席副書記長鄭麗文說，過去NCC只會針對廣告超秒、妨害兒少等具體事項對新聞台開罰，唯獨行政院長蘇貞昌上任後，開始就政治新聞與評論內容裁罰，過去都沒有人敢跨越這條紅線，且報導同樣類似的內容，卻只裁罰特定電視台，明顯有雙重標準，早就選定對象。
鄭麗文質疑，NCC的內容事務處增設「監測資料科」，直呼是政府黑手干預新聞自由最大的證據。而現在業界傳出許多劇本，直指綠營的政商大老、重要金主覬覦中天新聞台的黃金頻道，鄭麗文呼籲政府出面說明，蘇貞昌也應該自清。
國民黨立委陳玉珍提醒，若媒體主張和政府立場不同被迫關台，此刻政府拿掉你手中的遙控器，明天有無可能因為你支持在野黨，政府進而剝奪你的投票權，呼籲國人睜大眼睛看清楚。藍委吳斯懷說，國民黨不只挺中天新聞台，挺的是中華民國的言論自由，甚至連前總統陳水扁等人都跳出來喊話，蔡英文不該一直迴避。
國民黨立委李德維指出，中天記者稍早要向交通部長林佳龍訪問中天撤照，卻被幕僚伸手拉開，這是否代表民進黨也會把手伸進獨立機關？藍委洪孟楷說，林佳龍不受訪沒關係，但幕僚動手阻止記者發言，就完全不合理，更違反民主法治自由，真的是「官威好大，人民好怕」。