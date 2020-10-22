社會底層如何快速竄升？他分享「翻身5招」　網看法兩極

近日有網友在《Dcard》發文指出，「社會階級其實跟遊戲的排位一樣 , 遊戲排位爬得很痛苦 ? 現實人生的排位根本地獄級痛苦...」他並分享，出生家庭條件不良，自身資質又魯鈍的人，該如何從社會底層快速竄升的「5種方法」，不過，該論點也引發網友不同看法。

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原PO首先提出「考警專」，對於沒讀書天份的人較有機會，因為警專難度沒那麼高，若是考上了，不僅念警專期間每個月都有零用金1萬多元，還能免役，警專畢業後開始執勤，薪水約5萬多至7萬 ，後面薪水也會按年資慢慢增加，年薪破百輕鬆簡單。他透露，自己以前是替代役警察役，在保一總隊服役，裡面的警察都建議可以考警專。

其次則是「跑船」，原PO建議，去考一張乙級船員證，受訓1個月就能上船當實習生，實習生薪水大約4萬元，實習完後會按資歷慢慢升上去，遠洋年薪破百輕輕鬆鬆。另外，「當兵」也是一種選擇，不過，前提是要本身感興趣，否則當兵真的是下下之選，因為不管是爽單位、爛單位，錢都沒有前兩種行業多，軍校出來做到校級薪水也才6至8萬，重點是升遷之路漫長，又要求一堆條件。至於志願役的部分，原PO則認為，除非真的超有愛再去，因為錢比軍校出來的還少。

▲社會底從如何快速竄升？有網友建議可以「考警專」。（示意圖／取自pixabay）

此外，原PO還推薦「去澳門工作」，他提到，自己之前有個朋友去菲律賓賭場工作，薪水才5萬多，「如果要錢多要去澳門賭場，那邊年薪可以破百」，但澳門公關男生缺很少，加上現在疫情期間，此選項只能先無視了。而他個人則是選擇「到先進國家工作」，他說，日本、澳洲、美國或歐洲等國都是不錯的選擇，並直言「這條路概念很簡單，做一樣的事，先進國家給的錢就是比台灣多，相信我，先進國家他們物價真的沒有比台灣高多少，人家iPhone還賣得比台灣便宜，這條路上也遇過很多跟我一樣的人，就是如果回去自己國家就是繼續窮，在這賺很爽。」

文末，原PO也坦言，以上5個工作都是他自身經歷的小心得，5個都不容易，皆為「吃苦型」，因為不是人人都有貴人幫忙，自己若沒天份、家裡又沒錢，想爬階級當然只能吃苦，「當然你也可以『努力不一定會成功，但放棄一定會很輕鬆』，我會說擺爛真的會很爽很輕鬆，但真心建議別生小孩，因為不生小孩可以過得很舒服，小孩生下來那經濟壓力會爆掉」。

貼文曝光，網友隨即議論紛紛，「沒上過船還是不要有太好的幻想，沒水用、伙食短缺、瘋狂搶修，你的白目主管6-9個月住在你旁邊（而且你的工作是完全責任制） 諸如此類...都體會過一次再來討論，遇到很多沒辦法接受導致心理疾病的人了」、「笑死，學店仔出國當奴隸談什麼社會底層？你只是換個國家墊底而已有什麼好優越的」、「你說的那些工作，除了軍警的優先序稍微高一些之外，其他都只是比較有錢的勞工，依然是屬於中下階級或所謂的Working Class。」「日本並沒有想像中的那麼美好好嗎。如果你的語言能力差，那你到日本就是做最低階的工作連盤子都端不起來」。（編輯：許苡晴）

▲網友分享社會底層如何快速竄升的方法。（圖／翻攝自《Dcard》）