入秋首波霾害明日襲台！北部、中南部空品恐亮「橘燈」

行政院環保署今（22）日指出，根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，20日中國內蒙、河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測23日淩晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游汚染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象；24日空氣品質將逐漸緩和，多為普通等級，請民眾外出多搭乘大衆交通工具並留意空氣品質變化。

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環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達789微克／立方公尺，北京及上海細懸浮微粒（PM2.5）為186及103微克／立方公尺，預計將伴隨東北風於23日凌晨開始影響台灣，預測PM10濃度約150微克／立方公尺，PM2.5濃度約50微克／立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級；此外，24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，汚染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

▲環保署今（22）日提醒，明日受入秋首播霾害影響，北部、中南部須注意空氣品質。（圖／環保署提供）

環保署強調，已因應境外污染可能影響空品狀況，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排，降載，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，及特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為；另外，也請雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

環保署提醒，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；空氣品質受氣象條件影響大，民眾可以利用空氣品質監測網資訊及愛環境資訊網查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。