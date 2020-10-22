MLB／Lowe單場雙響砲發威 光芒世界大賽扳回一城
MLB／Lowe單場雙響砲發威 光芒世界大賽扳回一城
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-22 11:55:39｜update2020-10-22 11:57:26
光芒隊做到了！世界大賽第二戰今天由光芒再戰道奇，靠著Brandon Lowe單場雙響發威，加上Blake Snell主投4.2局狂飆9次三振，終場以6:4擊敗道奇，雙方在世界大賽戰成1:1平手。
光芒隊前一場以大比分落敗，不過主帥Cash還是對子弟兵有信心，推出投手車輪戰，Blake Snell4.2局沒有被對方敲安，直到5局才被Chris Taylor轟出2分砲。光芒打線也很爭氣，首局就由Brandon Lowe開轟領先，Joey Wendle4局上又敲出2分打點二壘安打建功，5局Brandon Lowe又轟出2分砲，單場3打點大爆發，光芒勝券在握。
道奇「威爾史密斯」Will Smith轟出陽春砲，8局下Corey Seager也發砲，但還是無法擋住光芒的耀眼落敗。道奇動用7名投手仍落敗，Tony Gonsolin投1.1局失1分就退場。